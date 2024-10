Ιράν: «Δεν γνωρίζουμε όρια όταν πρέπει να υπερασπιστούμε την εδαφική κυριαρχία μας – Χτυπήθηκαν μόνο συστήματα ραντάρ»

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έκανε νέες δηλώσεις σήμερα (26.10.2024) με αφορμή τα πλήγματα του Ισραήλ εναντίον στρατιωτικών στόχων, που είχε αποτέλεσμα μεταξύ άλλων, τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτών των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο επικεφαλής της διπλωματίας του Ιράν έστειλε ξεκάθαρο «μήνυμα» στο Ισραήλ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η Τεχεράνη δεν γνωρίζει όρια όταν πρόκειται να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του, την εδαφική ακεραιότητα και τον λαό του».

«Πιστεύω ότι έχουμε αποδείξει ότι δεν υπάρχουν όρια στην αποφασιστικότητά μας να αμυνθούμε», είπε ο υπουργός, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim.

Watch as our air defense systems engage and shoot down multiple hostile projectiles over Tehran. pic.twitter.com/YFbhWHuuy8