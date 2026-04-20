Ιράν: Δεν σχεδιάζουμε να επιστρέψουμε σε διαπραγματεύσεις – Οι ΗΠΑ δεν μαθαίνουν από τα λάθη τους

Αβέβαιο το μέλλον στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο που μαίνεται μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ – Ιράν αν και βρισκόμαστε στη 2η εβδομάδα κατάπαυσης του πυρός. Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει Αμερικανούς αξιωματούχος στο Πακιστάν για τον δεύτερο γύρο συνομιλιών, εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ ξεκαθαρίζει πως η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να συμμετάσχει.

Σε νέες του δηλώσεις ο αξιωματούχος, δήλωσε πως το Ιράν δεν σχεδιάζει να κάτσει ξανά στο τραπέζι του διαλόγου με τις ΗΠΑ, τη στιγμή που ο Μασούντ Πεζεσκιάν δηλώνει πως η Τεχεράνη παραμένει δύσπιστη προς την Ουάσινγκτον.

Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε δε πως οι ΗΠΑ δεν έχουν μάθει από τα λάθη τους, κάτι που θα τους οδηγήσει σε «επικίνδυνα αποτελέσματα».

«Αυτό το παιχνίδι συνεχίζεται αντί να παίζουν θετικό ρόλο. Αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους Αμερικανούς να πουν την αλήθεια, μας κατηγορούν συνεχώς. Φαίνεται ότι η Αμερική δεν είναι καθόλου σοβαρή», είπε συγκεκριμένα.

Ο Ιρανός εκπρόσωπος δήλωσε μάλιστα πως το Ιράν δεν μπορεί να ξεχάσει τις επιθέσεις των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των προηγούμενων διαπραγματεύσεων, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι παραβίασε την κατάπαυση του πυρός επιβάλλοντας τον ναυτικό αποκλεισμό.

Πεζεσκιάν: Επαγρύπνηση και δυσπιστία στις επαφές με τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι κάθε ορθολογική και διπλωματική οδός θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να μειωθούν οι εντάσεις με τις ΗΠΑ, ενώ υπογράμμισε παράλληλα ότι η επαγρύπνηση και η δυσπιστία στις επαφές με την Ουάσινγκτον είναι «αναμφισβήτητη αναγκαιότητα», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η διάρκειας δύο εβδομάδων κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ πρόκειται να εκπνεύσει μεθαύριο, Τετάρτη. Αμερικανοί αντιπρόσωποι αναμένεται να φθάσουν σήμερα στο Ισλαμαμπάντ για διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ενώ η Τεχεράνη δεν έχει ανακοινώσει ακόμα αν θα στείλει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν.

Στο Ισλαμαμπάντ ο Τζέι Ντι Βανς

Και ενώ παραμένει απίθανη η συμμετοχή του Ιράν στις διαπραγματεύσεις, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε πως ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, θα ταξιδέψει στο Πακιστάν για τις συνομιλίες.

Οι ειδικοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ θα ταξιδέψουν επίσης στο Ισλαμαμπάντ, δήλωσε ο αξιωματούχος, ανέφερε το πρακτορείο Anadolu.

Κατά την ανακοίνωση της αποστολής της αντιπροσωπείας, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την απειλή του για καταστροφή των ιρανικών υποδομών, δηλώνοντας στην πλατφόρμα του «Truth Social» ότι «οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας και κάθε γέφυρα στο Ιράν» εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία που θα τερματίζει οριστικά τον πόλεμο.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένει το «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις, με τις ΗΠΑ να ζητούν από την Τεχεράνη να εγκαταλείψουν το πρόγραμμα κάτι που το Ιράν φαίνεται πως αρνείται.