Ιράν: Δημόσια εμφάνιση του «νεκρού» Αλί Σαμχανί – «Ήμουν θαμμένος στα ερείπια για 3 ώρες μετά την επίθεση του Ισραήλ»

Η πολεμική εκστρατεία «Rising Lion» που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 13 Ιουνίου 2025, είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες κορυφαία στελέχη της στρατιωτικής ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας και αρκετοί επιστήμονες που εργάζονταν στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο Αλί Σαμχανί, είχε δηλωθεί νεκρός μετά από καταστροφική ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που πραγματοποίησε το Ισραήλ στο Ιράν στις πρώτες ώρες του πολέμου.

Την είδηση αυτή είχαν μεταδώσει τόσο ιρανικά όσο και εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, καθώς ο Αλί Σαμχανί ήταν ένας από τους «στόχους υψηλής αξίας», αφού έχει διατελέσει και γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του ιρανικού κράτους για σχεδόν μια δεκαετία.

Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχει μια ανατροπή στην υπόθεση του Αλί Σαμχανί, αφού ο Ιρανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος εμφανίστηκε ζωντανός στις κηδείες των Ιρανών στρατιωτικών αξιωματούχων και επιστημόνων που σκοτώθηκαν από τις αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ.

Βίντεο στα social media έδειχναν τον Αλί Σαμχανί, εμφανώς καταπονημένο και αδύναμο να περπατάει σκυφτός με μπαστούνι.

Μάλιστα, το «δεξί χέρι» του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έδωσε συνέντευξη αποκαλύπτοντας τα όσα βίωσε κατά την διάρκεια της ισραηλινής επίθεσης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ήταν θαμμένος κάτω από τα ερείπια για τρεις ώρες μετά την επίθεση» και πως «υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και αρκετά κατάγματα».

“Three hours under the rubble” Ali Shamkhani, senior advisor to Iran’s Supreme Leader, says he was trapped under his collapsed bedroom for three hours after an Israeli airstrike. Injured and barely able to breathe, Shamkhani remained conscious and turned to prayer. pic.twitter.com/baGxtj0hvK

Full interview with Ali Shamkhani, former defense minister, head of the Supreme National Security Council, and key advisor to the SL on the nuclear file.



His framing was interesting. And the comment at 4.10.



If I have time I’ll fully translate to English later. pic.twitter.com/i7K4YwxxH3