Την περασμένη εβδομάδα, η Μαχσά Αμινί, 22 ετών, πέθανε αφού βασανίστηκε όταν τέθηκε υπό κράτηση, διότι δεν τήρησε τη νομοθεσία για τη μαντήλα στο Ιράν.

Ο θάνατός της έχει προκαλέσει τεράστιο κύμα αντιδράσεων, που οδήγησαν σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της χώρας. Η κυβέρνηση του προέδρου του Ιράν, Εμπραχίμ Ραίσι έχει κινητοποιήσει δυνάμεις ασφαλείας για να καταστείλει τους διαδηλωτές.

Οι εικόνες έντονης βίας μεταξύ της αστυνομίας και των διαδηλωτών δεν είναι κάτι το συνηθισμένο για το Ιράν. Οι γυναίκες καίνε τις μαντήλες τους στην μέση του δρόμου και ο κόσμος χειροκροτεί. Οργανώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν πως τουλάχιστον 36 άνθρωποι μέχρι τώρα έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Λόγω όμως της περιορισμένης πρόσβασης σε πληροφόρηση οι νεκροί δυστυχώς θα είναι πολύ περισσότεροι.

See ho many people are being killed for protesting the brutal death of #MahsaAmini, who was murdered by Hijab police for wearing improper hijab.

A headscarf is worth more than our life in Iran. I call on women in the world to show their solidarity.

pic.twitter.com/JmhUMt2HuA — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 22, 2022

Οι σύγχρονες ηρωίδες παίρνουν σάρκα και οστά

Η Ιρανή δημοσιογράφος Μασίχ Αλινετζάντ ανέβασε στο twitter φωτογραφίες από νεαρά κορίτσια τα οποία ήταν ανάμεσα στους διαδηλωτές και οι οποίες εξοργίστηκαν από την δολοφονία της 22χρονης. Νέα κορίτσια σαν κι εκείνη έπεσαν νεκρές σαν κι εκείνη όταν εκτελέστηκαν από τις δυνάμεις καταστολής. Η δημοσιογράφος μαζί με τις φωτογραφίες του αναφέρει και τον τρόπο με τον οποίο εκτελέστηκαν στην κυριολεξία οι νεαρές αυτές ηρωίδες του σήμερα.

Η Γκαζάλε Τσελαβί η οποία βγήκε στους δρόμους της πόλης της, της Αμόλ. Πυροβολήθηκε στο κεφάλι σύμφωνα με φίλη της. Η οικογένειά της είναι σε σοκ. Η 32χρονη Γκαζάλε λάτρευε την φύση.

Την ώρα που πυροβολήθηκε φώναζε «είμαστε όλες Μάχσα Αμίνι». Τώρα είναι η ίδια.

Η Χανάνε Κία ήταν μόλις 23 ετών. Και αυτή έπεσε νεκρή από τις δυνάμεις καταστολής την ώρα που διαδήλωνε στην πόλη της. Ήταν ένα κορίτσι που ήθελε να ζει σαν όλα τ’ άλλα. Ελεύθερη.

Ghazale Chelavi took to the streets to protest the killing of #MahsaAmini by hijab police in Iran but she herself got killed by security forces. Her friend told me that she got shot in the head in Amol city. She was 32 Yr old mountaineer full of life. Her family are shocked. pic.twitter.com/CF4JZCWYke — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 23, 2022

Τι είναι η αστυνομία ηθών

Και μόνο στο άκουσμά της η αστυνομία ηθών προκαλεί ανατριχίλα. Τι είναι όμως η αστυνομία Ηθών και γιατί τη χρειάζεται η ιρανική κυβέρνηση για να επιβάλει το χιτζάμπ;

Για δεκαετίες, η κυβέρνηση στο Ιράν προσπάθησε να αναγκάσει όλες τις γυναίκες, λίγο πριν ενηλικιωθούν, να φοράνε μαντίλα ή οποιοδήποτε κάλυμμα στο κεφάλι, καθώς και φαρδιά ρούχα όταν βρίσκονται σε δημόσιο χώρο. Αλλά απέτυχε. Παρά τον τεράστιο προϋπολογισμό που διατίθεται για τη διάδοση του χιτζαμπ μέσω σχολείων, μέσων ενημέρωσης και δημόσιων εκδηλώσεων, πολλές Ιρανές έχουν βρει τρόπους να αψηφούν τους υπερσυντηρητικούς κώδικες ένδυσης.

Εκατομμύρια από αυτές ξεπερνούν τα όρια, φορώντας στενά ρούχα και χρησιμοποιώντας τη μαντίλα ως ένα πολύχρωμο αξεσουάρ, που όμως αποκαλύπτει πολλά από τα μαλλιά τους. Το περιβόητο «Gasht-e-Ershad» που κυριολεκτικά μεταφράζεται ως «Περιπολίες καθοδήγησης» και είναι ευρύτερα γνωστό ως Αστυνομία Ηθών, είναι ένα τμήμα των αστυνομικών δυνάμεων του Ιράν, που έχει επωμιστεί τον ενδυματολογικό έλεγχο για την εφαρμογή του νόμου της μαντίλας σε δημόσιους χώρους.

The woman who took this video says; This the city of Amol where we gathered to protest against the brutal death of #MahsaAmini but in front of my eyes more than 10 people got shot in the head or chest.

Here protesters are chanting; Mullahs must get lost. #مهسا_امینی pic.twitter.com/nvRXq7JSNA — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 23, 2022

Ένα μεγάλο μέρος των κοινωνικών νόμων του Ιράν βασίζεται στην ισλαμική Σαρία, η οποία απαιτεί από άνδρες και γυναίκες να ντύνονται σεμνά. Ωστόσο, η αστυνομία Ηθών στοχεύει μόνο γυναίκες. Όσες κρατούνται από την Αστυνομία Ηθών είτε φεύγουν μόνο με μια «προειδοποίηση», είτε σε ορισμένες περιπτώσεις, οδηγούνται στο κέντρο «εκπαίδευσης και συμβουλών» ή σε αστυνομικό τμήμα. Στη συνέχεια πρέπει να καλέσουν κάποιον για να τους φέρει ένα «κατάλληλο ρούχο», ώστε να τις αφήσουν ελεύθερες.

The regime’s security forces shoot and kill Iranian people on motor cycles nonchalantly. #MahsaAmini#IranProtests pic.twitter.com/RPgBptRqEh — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 22, 2022

Μετά την ιρανική επανάσταση του 1979 και την επικράτηση των ισλαμιστών η Αστυνομία Ηθών έχει λάβει διάφορες μορφές. Ενώ οι μετριοπαθείς και μεταρρυθμιστικές διοικήσεις ήταν κάπως απρόθυμες να ελέγξουν το ενδυματολογικό κώδικα, ο υπερσυντηρητικός Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία το 2005, έδωσε την σημερινή μορφή της στην Αστυνομία Ηθών. Ταυτόχρονα, αύξησε την παρουσία της στους δρόμους των μεγάλων πόλεων του Ιράν. Έκτοτε δεκάδες ακτιβιστές έχουν «παλέψει» εναντίον της αυταρχικής αυτής παρουσίας, με αρκετούς από αυτούς να φυλακίζονται. Η εξίσου υπερσυντηρητική κυβέρνηση Ραΐσι αύξησε ακόμα περισσότερο της παρουσία της.

Πολλά βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στον διαδίκτυο δείχνουν ότι γίνεται ευρεία χρήση βίας. Σε απάντηση, χιλιάδες γυναίκες άρχισαν να βγαίνουν στους δρόμους χωρίς μαντίλα. Τον Ιούλιο, αφού έγινε ευρέως διαδεδομένο στο διαδίκτυο το βίντεο, το οποίο έδειχνε μια μητέρα να παρακαλεί την αστυνομία Ηθών να απελευθερώσει την άρρωστη κόρη της, οι εκκλήσεις για διάλυση αυτού του αστυνομικού σώματος αυξήθηκαν.

Hey free ward! just watch this video and give voice to Iranian brave woman who are facing such savage and brutal police.



This woman asking the security forces not to beat her up in the streets.



“ I am like your mother don’t beat me up”

See the reaction. #MahsaAmini pic.twitter.com/feGAonzyMu — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 22, 2022

Σε μια άνευ προηγουμένου κίνηση εκατό θρησκευόμενες γυναίκες άρχισαν να μιλούν στο διαδίκτυο εναντίον του υποχρεωτικού χιτζάμπ. Ακόμη και ορισμένες συντηρητικές προσωπικότητες άρχισαν να επικρίνουν τον νόμο για τη μαντίλα, λέγοντας ότι είχε μάλιστα αντίθετο αντίκτυπο στη δημόσια συμπεριφορά. Εκτός από τις φυλετικές διακρίσεις η αστυνομία Ηθών επικρίνεται έντονα και για το γεγονός ότι περιορίζεται μόνο στην περιπολία μεσαίων και εργατικών τάξεων και παρακάμπτει τις εύπορες γειτονιές. Οι επικριτές ισχυρίζονται πως, ενώ οι γυναίκες που ανήκουν σε χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα διώκονται για την εμφάνισή τους, οι πλούσιες οικογένειες, οι οποίες έχουν στενούς δεσμούς με την κυβέρνηση, είναι ελεύθερες να επιδεικνύουν εικόνες από τα πολυτελή, μικτά πάρτι τους στο Διαδίκτυο.

Και οικονομικά προβλήματα

Η κυβέρνηση Ραΐσι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, όπως η εκτόξευση του πληθωρισμού, οι διεθνείς κυρώσεις και οι εσωτερικές εντάσεις που ταλανίζουν την χώρα. Ολοένα και περισσότερες εξεγέρσεις εθνικού χαρακτήρα στην χώρα μετατρέπονται σε σκηνές βίας. Η διατήρηση μιας δαπανηρής αστυνομικής μονάδας που συνεχίζει να προκαλεί αγανάκτηση φαίνεται αδικαιολόγητη. Ωστόσο, ορισμένοι παρατηρητές λένε πως ο πρόεδρος Ραΐσι δεν έχει άλλη επιλογή από το να διατηρήσει τη δύναμη αυτή. «Το σύστημα θα χάσει ένα μεγάλο μέρος των υποστηρικτών του για πάντα, χωρίς να κερδίσει την υποστήριξη όσων διαμαρτύρονται», έγραψε ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Φερέστε Σαντέγκι σε ένα tweet του. «Οι διαδηλωτές θέλουν πολλά περισσότερα από το να καταργήσουν το υποχρεωτική χιτζάμπ και θα συνεχίσουν να τα απαιτούν».

Με πληροφορίες από DW