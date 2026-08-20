Ιράν: Ειρωνείες από τα κρατικά ΜΜΕ για την «συντριπτική» οικονομική επιχείρηση που προανήγγειλε ο Τραμπ

Έντονη ήταν η αντίδραση των κρατικών και φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης του Ιράν στις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή νέων οικονομικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή τη «σκληρότερη οικονομική επιχείρηση» που έχει επιβληθεί ποτέ σε βάρος μιας χώρας. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν δεχθεί σημαντικό πλήγμα, ενώ εκτίμησε πως η ιρανική οικονομία βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην κατάρρευση.

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Tasnim: «Αποτυχημένη» η πολιτική της Ουάσινγκτον

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim χαρακτήρισε τα νέα μέτρα ως συνέχεια της πολιτικής «μέγιστης πίεσης» που έχει ακολουθήσει η Ουάσινγκτον απέναντι στην Τεχεράνη.

Σε δημοσίευμά του το Tansim απέρριψε τις δηλώσεις του Τραμπ ως «μεγαλοπρεπή, υπερβολική γλώσσα», και τόνισε ότι οι προηγούμενες κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ δεν κατάφεραν να μεταβάλουν τη στάση του Ιράν.

Προσθέτει επίσης ότι το Ιράν έχει αναπτύξει εδώ και χρόνια τρόπους παράκαμψης των περιορισμών που αφορούν το εξωτερικό εμπόριο και τις οικονομικές συναλλαγές.

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Fars: «Παραληρηματικοί» οι ισχυρισμοί Τραμπ

Παρόμοια η στάση και του πρακτορείου Fars που χαρακτήρισε «παραληρηματικούς» τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου.

Όπως αναφέρει το Fars οι δηλώσεις περί επικείμενης οικονομικής κατάρρευσης και καταστροφής των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν αποτελούν μέρος μιας επαναλαμβανόμενης επικοινωνιακής εκστρατείας της Ουάσινγκτον.

Το ιρανικό πρακτορείο ανέφερε ότι αντίστοιχες εκτιμήσεις έχουν διατυπωθεί επανειλημμένα από τις ΗΠΑ στο παρελθόν, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιωθούν στην πράξη, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές δηλώσεις περισσότερο ως μέσο ψυχολογικού πολέμου παρά ως ακριβή αποτύπωση της κατάστασης στο Ιράν.