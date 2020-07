Συναγερμός στο Ιράν μετά από εκρήξεις σε βιομηχανικό συγκρότημα όπου βρίσκονται δεξαμενές φυσικού αερίου σήμανε γύρω στις 20:00 το βράδυ (ώρα Ελλάδος) τη Δευτέρα (13.07.2020).

Η αστυνομία του Ιράν διεξάγει έρευνες για το περιστατικό, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Mehr. Ο Τζαβάντ Τζαχαντούστ, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο βιομηχανικό συγκρότημα Καβιάν Φαριμάν, που απέχει 32 χιλιόμετρα από την πόλη Μασχάντ, φέρεται να δήλωσε ότι έξι δεξαμενές έπιασαν φωτιά, συμπεριλαμβανομένης και μίας που εξερράγη. Πρόσθεσε ότι η φωτιά είναι υπό έλεγχο και δεν υπάρχουν θύματα. Ωστόσο, η αστυνομία ερευνά τα αίτια.

