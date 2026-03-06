Ιράν: «Ένα τάνκερ αμερικανικών συμφερόντων στον Κόλπο δέχτηκε επίθεση και πλέον φλέγεται»

Στην έκτη ημέρα πολεμικών συγκρούσεων το Ιράν έχει βάλει στο στόχαστρο εμπορικά πλοία και τάνκερ συμφερόντων των ΗΠΑ, στο πλαίσιο των αντιποίνων της Ισλαμικής Δημοκρατίας στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα από το περασμένο Σάββατο (28.02.2026).

Το Ιράν είχε ετοιμάσει ως κίνηση στρατηγικής αξίας το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, σε περπίτωση κλιμάκωσης των εχθροπραξιών με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, ενώ έχει στοχοθετήσει τάνκερ και πλοία που βρίσκονται στον Περσικό κόλπο.

Μάλιστα, πριν λίγες ημέρες, ανώτερος αξιωματικός των Φρουρών της Επανάστασης είχε προειδοποιήσει ότι οποιοδήποτε πλοίο περάσει από την περιοχή θα καταστραφεί.

Υπό το φόντο των απειλών αυτών, εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού δήλωσε σήμερα (06.03.2026) ότι ιρανικές δυνάμεις στοχοποίησαν ένα αμερικανικό πετρελαιοφόρο που έπλεε ανοιχτά του Κουβέιτ.

«Ένα αμερικανικής ιδιοκτησίας πετρελαιοφόρο, κοντά στα σύνορα με το Κουβέιτ, έγινε στόχος και φλέγεται», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, εκπρόσωπος του κεντρικού αρχηγείου της Χατάμ αλ Ανπίγια, που συνδέεται με το σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.