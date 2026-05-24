Ιράν: Έχουμε νόμιμο δικαίωμα να διαχειριζόμαστε τα Στενά του Ορμούζ – Τερματίσαμε 50 χρόνια ανασφάλειας

Μπορεί Ιράν και ΗΠΑ να δηλώνουν ότι βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, όμως τα Στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι αποτελεί αντικείμενο «μήλον της έριδος» αφού Τεχεράνη και Ουάσινγκτον επιδιώκουν διαφορετικά αποτελέσματα για το μέλλον τους.

Από την μία, το Ιράν επιμένει ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν στον έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ακόμα και μετά τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι αυτά θα ανοίξουν στο πλαίσιο της ειρηνευτικές συμφωνίας.

Από την πλευρά του, ο Μοχσέν Ρεζάι, ένας στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, δήλωσε σήμερα (24.05.2026) πως η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ αποτελεί «νόμιμο δικαίωμα» της Τεχεράνης, προκειμένου να εγγυηθεί την εθνική ασφάλεια.

«Η διαχείριση από το Ιράν των Στενών του Ορμούζ τερματίζει 50 χρόνια ανασφάλειας στον Περσικό Κόλπο», δήλωσε ο Ρεζάι, σύμφωνα με ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, ο στρατός του Ιράν τόνισε ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο του Στενών, μετά την αναγγελία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας μπορεί να ξανανοίξει πλήρως σύντομα.

Τα Στενά του Ορμούζ, καίριας σημασίας για τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και αερίου, θα συνεχίσουν να υπόκεινται στην «ιρανική εθνική κυριαρχία» και «διαχείριση» ακόμη κι αν συναφθεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, τόνισε εκπρόσωπός του μέσω X.

Το Ιράν «αδειάζει» τον Τραμπ

Από την πλευρά του, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS ανέφερε πως η διαβεβαίωση του Αμερικανού προέδρου πως τα Στενά θα επιστρέψει στο status quo ante, στην προπολεμική κατάσταση, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ο κ. Τραμπ διαβεβαίωσε μέσω Truth Social ότι έχει ολοκληρωθεί «κατά το μεγαλύτερο μέρος» της η διαπραγμάτευση για να κλειστεί συμφωνία-πλαίσιο για να τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν, που συμπεριλαμβάνει το ότι θα «ανοίξει» τα Στενά.

Πρόσθεσε ωστόσο ότι η συμφωνία μένει ακόμη να οριστικοποιηθεί από τις ΗΠΑ, το Ιράν και άλλα κράτη.