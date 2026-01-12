Ιράν: Φιλοκυβερνητικές διαδηλώσεις με φέρετρα αστυνομικών – Γρήγορες τιμωρίες στους «ταραξίες» ζητά η Τεχεράνη

Την ίδια στιγμή που οι αναφορές για τους νεκρούς από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν προκαλούν σοκ και δέος, για το μέγεθος της βίαιης και αιματηρής καταστολής, χιλιάδες Ιρανοί βγήκαν σήμερα (12.01.2026) στο κέντρο της Τεχεράνης για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στο καθεστώς.

Συγγενείς μελών των δυνάμεων ασφαλείας που σκοτώθηκαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατέκλυσαν κεντρικά τμήματα της πρωτεύουσας του Ιράν, κρατώντας σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας αφενός για να τιμήσουν τους νεκρούς και αφετέρου για να δηλώσουν πίστη στο καθεστώς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φέρετρα νεκρών από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις / IRIB / Handout via REUTERS

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στα social media, Ιρανοί συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ενγελάμπ ή πλατεία της Επανάστασης, με γυναίκες να θρηνούν παιδιά, συζύγους, συγγενείς που σκοτώθηκαν στις αιματηρές συγκρούσεις.

IRIB / Handout via REUTERS

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

IRIB / Handout via REUTERS

Μπορεί οι κυβερνητικές δυνάμεις να έχουν «κόψει» το ίντερνετ στο Ιράν από την προηγούμενη Πέμπτη (08.01.2026) ωστόσο αρκετοί έχουν καταφέρει μέσω Starlink να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και να μεταφέρουν μέσω social media εικόνα από τις μεγάλες διαδηλώσεις τόσο τις φιλοκυβερνητικές όσο και τις αντικυβερνητικές.

Εξάλλου, μέσω αυτών των δικτύων έγινε γνωστό ότι άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους είτε πρόκειται για μέλη των δυνάμεων ασφαλείας είτε για διαδηλωτές, με τα βίντεο με τις μαύρες σακούλες πτωμάτων να έχουν συγκλονίσει την διεθνή κοινότητα αλλά και να προκαλούν διεθνείς αντιδράσεις για την κατάσταση που επικρατεί στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Γι’αυτόν τον λόγο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν με «επέμβαση» σε περίπτωση που ξεφύγει ακόμα περισσότερο η ήδη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων, ενώ από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας στο Ιράν απαιτεί υποδειγματικές τιμωρίες για τους ανθρώπους που συμμετέχουν στις αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, τους οποίους μάλιατ αποκαλεί «ταραξίες»

Ειδικότερα, ο Gholamhossein Mohseni-Ejei, ο πρόεδρος του ανώτατου δικαστηρίου του Ιράν, συναντήθηκε με υψηλόβαθμους δικαστικούς αξιωματούχους σήμερα (12.01.2026) το πρωί και προέτρεψε τους εισαγγελείς να προχωρήσουν σε γρήγορες και αυστηρές τιμωρίες σε όσους συμμετέχουν στις διαδηλώσεις, να μην δείξουν επιείκεια, αλλά και να συνεργάζονται με τις μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών ώστε να δικάζονται οι συλλυφθέντες με συνοπτικές διαδικασίες.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι οι διαδηλωτές υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, τους οποίους περιέγραψε ως «τους κύριους δράστες αυτών των βίαιων και τρομοκρατικών πράξεων».