Η ακτιβίστρια ανιψιά του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ με βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλεί τις χώρες να πάψουν κάθε δεσμό με το Ιράν μετά και τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί στα χέρια της αστυνομίας.

Ένα βίντεο με τη δήλωση της Φαριντέχ Μοραντχανί διαδόθηκε ευρέως στο διαδίκτυο μετά τη σύλληψή της, στις 23 Νοεμβρίου, όπως ανέφερε το ακτιβιστικό ειδησεογραφικό πρακτορείο HRANA. Ο πατέρας της, που είχε παντρευτεί την αδελφή του Αλί Χαμενεΐ, ήταν εξέχουσα μορφή της αντιπολίτευσης στο Ιράν.

«Εσείς, ελεύθεροι άνθρωποι, σταθείτε στο πλευρό μας και πείτε στις κυβερνήσεις σας να σταματήσουν να στηρίζουν αυτό το δολοφονικό καθεστώς που σκοτώνει παιδιά. Το καθεστώς δεν τηρεί καμία από τις θρησκευτικές αρχές του και δεν γνωρίζει κανέναν κανόνα, εκτός από τη βία και τη διατήρηση της εξουσίας», είπε ο Μοραντχανί.

Σύμφωνα με το HRANA, 450 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στις κινητοποιήσεις, μεταξύ των οποίων και 63 ανήλικοι. Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου είχαν σκοτωθεί επίσης 60 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ενώ 18.173 διαδηλωτές συνελήφθησαν.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο YouTube την Παρασκευή από τον αδελφό της Φαριντέχ, τον Μαχμούντ Μοραντχανί, ο οποίος αυτοχαρακτηρίζεται «αντίπαλος της Ισλαμικής Δημοκρατίας» στον λογαριασμό του στο Twitter. Στη συνέχεια το αναπαρήγαγαν διάφοροι Ιρανοί ακτιβιστές.

Στις 23 Νοεμβρίου ο Μαχμούντ Μοραντχανί γνωστοποίησε τη σύλληψη της αδελφής του η οποία έλαβε δικαστική εντολή να εμφανιστεί στην εισαγγελία της Τεχεράνης. Η Φαριντέχ είχε συλληφθεί και νωρίτερα φέτος από το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν αλλά αργότερα αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση. Το HRANA ανέφερε ότι τώρα κρατείται στη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης.

Farideh Moradkhani, the niece of Islamic Republic’s Supreme Leader, calls on international community to support Iranians.



She compares her uncle to Hitler and Mussolini.



She says Iranians will overthrow the Islamic Republic.



Her uncle has had her arrested in the past. pic.twitter.com/htjyBsnMc7