Ιράν: Η στιγμή που οι Φρουροί της Επανάστασης δίνουν εντολή για την πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ

Τα ΜΜΕ της Τεχεράνης δημοσίευσαν για πρώτη φορά βίντεο από τη στιγμή που ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν Hossein Salami, δίνει την εντολή για την εκτόξευση των 200 πυραύλων το βράδυ της Τρίτης (01.10.2024) κατά του Ισραήλ.

Στο βίντεο φαίνεται το διοικητικό επιτελείο των Φρουρών του Ιράν να προσεύχεται στον Αλλάχ για κάθε μία ξεχωριστά από τις 200 πυραυλικές επιθέσεις που έχουν στόχο το Ισραήλ.

«Στο όνομα του φιλεύσπλαχνου Αλλάχ, πολεμήστε τους και ο Αλλάχ θα τους τιμωρήσει», είπε το διοικητικό επιτελείο δίνοντας το «σήμα» για την επίθεση.

Στο τέλος του βίντεο μάλιστα, εμφανίζεται και ο επικεφαλής ο οποίος ενημερώνει μέσω τηλεφώνου τον πρόεδρου του Ιράν για την επιτυχημένη επιχείρηση.

Δείτε το βίντεο:

#ICYMI: IRGC Commander-in-Chief Hossein Salami Delivers the Order to Launch 200 Missiles at Israel: This Is Blood Vengeance for Haniyeh, Nasrallah, IRGC General Abbas Nilforoushan pic.twitter.com/ufCcsRK3yP