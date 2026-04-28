Κόσμος

Ιράν και ΗΠΑ άφησαν την θαλαμηγό του Ρώσου δισεκατομμυριούχου Αλεξέι Μορντασόφ να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ

«Το Ιράν δεν παρενέβη καθώς είναι πολιτικό πλοίο φιλικής χώρας ενώ οι ΗΠΑ δεν το αναχαίτισαν αφού δεν προσέγγισε ιρανικά λιμάνια» είπε πηγή
Η θαλαμηγός «Nord» / REUTERS / Tyrone Siu / File Photo

Μπορεί τα Στενά του Ορμούζ να είναι αποκλεισμένα από τις ΗΠΑ και το Ιράν, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε την θαλαμηγό «Nord» του Ρώσου δισεκατομμυριούχου Αλεξέι Μορντασόφ, να περάσει ανενόχλητη από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

Δεν είναι σαφές πώς η θαλαμηγός «Nord» με τα πολλαπλά καταστρώματα, μήκους 142 μέτρων και αξίας άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων, απέκτησε άδεια να πλεύσει το Σάββατο (25.04.2026) από τα Στενά του Ορμούζ, στην «καρδιά» του πολέμου ΗΠΑ – Ιράν.

Από την έναρξη του πολέμου τις 28 Φεβρουαρίου 2026, η κυκλοφορία στα Στενά έχει επί της ουσίας διακοπεί. Πλέοντας υπό ρωσική σημαία, το γιοτ, διέπλευσε σε εγκεκριμένη διαδρομή σύμφωνα με το διεθνές ναυτικό δίκαιο επειδή ούτε το Ιράν ούτε οι ΗΠΑ έφεραν αντίρρηση, δήλωσε μια πηγή κοντά στον Μορντασόφ.

Η θαλαμηγός απέπλευσε την Παρασκευή (24.04.2026) από μια μαρίνα του Ντουμπάι, διέσχισε τα στενά το Σάββατο το πρωί και έφτασε στο Μουσκάτ νωρίς το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με τα δεδομένα που υπήρχαν στην πλατφόρμα MarineTraffic.

«Το Ιράν δεν παρενέβη στις κινήσεις του γιοτ, καθώς είναι πολιτικό πλοίο μιας φιλικής χώρας που κάνει ειρηνική διέλευση. Η αμερικανική πλευρά επίσης δεν έθεσε ερωτήματα σχετικά με την κίνηση του γιοτ, καθώς δεν προσέγγισε ιρανικά λιμάνια και δεν έχει καμία σχέση με το Ιράν», σύμφωνα με την πηγή.

Από την έναρξη του πολέμου, ελάχιστα, κυρίως εμπορικά πλοία, διαπλέουν ημερησίως την κρίσιμης αυτής σημασίας πλωτή οδό στην είσοδο του Κόλπου, καθώς η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται σε μια εύθραυστη εκεχειρία. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα κλάσμα του μέσου όρου των 125 έως 140 ημερησίων διελεύσεων πριν αρχίσει ο πόλεμος του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ρωσία και Ιράν είναι μακροχρόνιοι σύμμαχοι και έχουν γίνει ακόμη πιο στενοί τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων και μέσω μιας συνθήκης του 2025 που ενισχύει την συνεργασία στην ανταλλαγή πληροφοριών και στον τομέα της ασφάλειας.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, μετέβη στην Αγία Πετρούπολη τη Δευτέρα (27.04.2026) για να συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σήμερα μετά από συζητήσεις που προηγήθηκαν με μεσολαβητές στο Πακιστάν και το Ομάν το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο Μορντασόφ, που είναι γνωστός ως στενός συνεργάτης του Πούτιν, δεν αναφέρεται επισήμως στον κατάλογο ως ιδιοκτήτης της θαλαμηγού Nord.

Η θαλαμηγός «Nord»Η θαλαμηγός «Nord» / REUTERS / Donny Kwok / File Photo

Ωστόσο τα στοιχεία για την κίνηση των πλοίων και τα ρωσικά εταιρικά στοιχεία από το 2025 δείχνουν ότι το πλοίο καταχωρήθηκε σε ρωσική εταιρεία που ανήκε στη σύζυγό του το 2022.

Αυτή η εταιρεία είναι καταχωρημένη στη ρωσική πόλη Τσερεπόβετς, όπου είναι επίσης καταχωρημένη η χαλυβουργία Severstal του Μορντασόφ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
78
72
71
51
48
Newsit logo
Newsit logo