Μία ανθρώπινη θάλασσα πλημμύρισε τους δρόμους του Αχβάζ σήμερα, την πρώτη ημέρα του τριήμερου εθνικού πένθους που έχει κηρυχθεί στο Ιράν για τον στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί, που σκοτώθηκε την Παρασκευή από αμερικανικό αεροπορικό πλήγμα στο Ιράκ.

Τοποθετημένα στο σκέπαστρο φορτηγού στολισμένου με λουλούδια και καλυμμένου με ύφασμα που φέρει την απεικόνιση του Θόλου του τεμένους του Βράχου της Ιερουσαλήμ, τα φέρετρα με τις σορούς του Σουλεϊμανί και του Αμπού Μέχντι αλ-Μουχάντις, του φιλοϊρανού, ιρακινού στρατιωτικού διοικητή που σκοτώθηκε μαζί του, πέρασαν με μικρή ταχύτητα ανάμεσα από το πυκνό πλήθος που συγκεντρώθηκε για να θρηνήσει τον πιο αγαπημένο στρατιώτη του Ιράν στο κέντρο της πόλης Αχβαζ, σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση.

Πόλη του νοτιο-δυτικού Ιράν, με ισχυρή παρουσία του αραβικού στοιχείου, η πόλη Αχβαζ, είναι η πρωτεύουσα του Κουζεστάν, μαρτυρικής επαρχίας του ιρανοϊρακινού πολέμου (1980-1988) κατά την διάρκεια του οποίου ξεκίνησε η πορεία του στρατηγού Σουλεϊμανί.

Οι τιμές προς τον στρατηγό θα συνεχισθούν σήμερα στην πόλη Μασχάντ, στην συνέχεια σήμερα και αύριο στην Τεχεράνη και έπειτα στην πόλη Κομ. Θα ακολουθήσει η ταφή του στην γενέτειρά του Κερμάν.

Τα συγκεντρωμένα πλήθη κρατούν σημαίες κόκκινες (στο χρώμα του αίματος των μαρτύρων), πράσινες (στο χρώμα του ισλάμ) και λευκές -που αποτελούν και τα χρώματα της σημαίας του Ιράν- στολισμένες με θρησκευτικά συνθήματα, καθώς και πορτρέτα του στρατηγού, διοικητή των επίλεκτων δυνάμεων Κουντς, του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Το πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Isna κάνει λόγο για «αναρίθμητο πλήθος», το πρακτορείο Mehr για «απίστευτο πλήθος» και η κρατική τηλεόραση για «δοξασμένο πλήθος».

Άνδρες και γυναίκες κλαίνε χτυπώντας το στήθος υπό τους ήχους του μονότονου σιιτικού τραγουδιού: «Πραγματοποίησες το όνειρό σου, συνάντησες τον ιμάμη Χουσέιν».

