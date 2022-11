Κίνδυνο να καταδικαστεί σε θάνατο διατρέχει ένας ράπερ στο Ιράν, ο οποίος συνελήφθη στα τέλη Οκτωβρίου αφού εξέφρασε την υποστήριξή του στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Συγγενείς του Ιρανού Τουμάτζ Σαλεχί ανέφεραν το Σάββατο ότι ξεκίνησε η δίκη του, κεκλεισμένων των θυρών και χωρίς να εκπροσωπείται από δικηγόρο. Ο Σαλεχί κατηγορείται, σύμφωνα με την οικογένειά του, ότι είναι «εχθρός του Θεού» και για «διαφθορά επί της γης», αδικήματα που τιμωρούνται με τη θανατική ποινή.

«Η δίκη δεν έχει γίνει ακόμη όμως συντάχθηκε το κατηγορητήριο και εστάλη» στα δικαστήρια του Ισπαχάν, ανέφερε ο Ασαντολάχ Τζαφαρί, ο επικεφαλής της Δικαστικής Αρχής της ομώνυμης επαρχίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Mizan Online που ασχολείται με δικαστικά θέματα. «Κατηγορείται για διαφθορά επί της γης επειδή διέδιδε ψεύδη στο διαδίκτυο, προπαγάνδα εναντίον του συστήματος, συγκρότησε και διεύθυνε παράνομες οργανώσεις με σκοπό να διαταράξει την ασφάλεια, συνεργαζόμενος με μια κυβέρνηση εχθρική προς το Ιράν και ότι υποκίνησε και διέπραξε βίαιες πράξεις», πρόσθεσε ο ίδιος.

Το Ιράν συγκλονίζεται από διαδηλώσεις μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, μιας Κούρδισσας 22 ετών η οποία πέθανε αφού είχε συλληφθεί από την αστυνομία ηθών στην Τεχεράνη γιατί δεν τηρούσε τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα.

Στις 2 Νοεμβρίου το επίσημο πρακτορείο Irna μετέδωσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται, όπως λέει, ο Σαλεχί, με δεμένα τα μάτια, να δηλώνει ότι «διέπραξε ένα σφάλμα». Ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για μια «ομολογία που αποσπάστηκε δια της βίας».

Πριν από τη σύλληψή του, ο ράπερ επέκρινε την ιρανική κυβέρνηση, με μια δήλωσή του στην καναδική τηλεόραση CBC. «Έχετε να κάνετε με μια μαφία, έτοιμη να σκοτώσει όλο το έθνος μας (…) ώστε να διατηρήσει την εξουσία, τα χρήματα και τα όπλα της», είπε.

Αφότου ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις, έξι άνθρωποι έχουν καταδικαστεί σε θάνατο και σε περισσότερους από 2.000 έχουν ασκηθεί διώξεις, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

