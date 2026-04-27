Ιράν: «Ο στρατός πρέπει να ελέγχει τα Στενά του Ορμουζ για να αποτρέπει τη διέλευση εχθρικών πλοίων»

Η Τεχεράνη εξετάζει σχέδιο νόμου το οποίο ορίζει ότι τα τέλη διέλευσης θα καταβάλλονται σε τοπικό νόμισμα, το ιρανικό ριάλ
Πλοία στα Στενά του Ορμούζ κοντά στις ακτές του Ομάν / REUTERS / Stringer

Ο επικεφαλής της διπλωματίας του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί βρίσκεται στη Ρωσία για συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, την ίδια στιγμή που η Τεχεράνη καταθέτει πρόταση στις ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ, που έχου μετατραπεί σε «κέντρο βάρους» για την πορεία και το μέλλον της κατάπαυσης του πυρός.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει μπει «σε δεύτερη μοίρα» και η Ισλαμική Δημοκρατία έχει βάλει τα Στενά του Ορμού ως κορυφαία προτεραιότητα για να βρεθεί η «χρυσή τομή» με την αμερικανική πλευρά, προκειμένου να τερματιστεί ο καταστροφικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν έδωσε στις ΗΠΑ -μέσω Πακιστάν – μια νέα πρόταση για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό του πολέμου, με τις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά για αναβάλλονται για αργότερα, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και δύο πηγές με γνώση του θέματος όπως αναφέρει το Axios.

Την ίδια στιγμή όμως η Τεχεράνη, μέσω αξιωματούχων, δείχνει τις προθέσεις της για το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα, με αφορμή έναν προτεινόμενο νόμο, σύμφωνα με τον οποίο ο στρατός του Ιράν θα πρέπει να έχει εξουσία επί των Στενών του Ορμούζ.

Ο Εμπραχίμ Αζίζι, πρόεδρος της επιτροπής εθνικής ασφάλειας της ιρανικής Βουλής, η οποία εξετάζει τη νομοθεσία, τόνισε στην κρατική τηλεόραση ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα ελέγχουν τα Στενά, κυρίως για να αποτρέπουν τη διέλευση «εχθρικών πλοίων».

Το σχέδιο νόμου ορίζει επίσης ότι τα τέλη διέλευσης θα καταβάλλονται σε τοπικό νόμισμα, το ιρανικό ριάλ.

