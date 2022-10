Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στο Ιράν με τις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας να πυροβολούν κατά πλήθους στην πόλη Ζαχεντάν, έναν μήνα μετά τις ταραχές που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους στην πόλη αυτή, ανέφερε μια οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα τις ΗΠΑ.

«Οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας κατέστειλαν τη διαδήλωση και πυροβόλησαν το πλήθος» που συγκεντρώθηκε μετά τη προσευχή της Παρασκευής στη Ζαχεντάν, έγραψε στο Twitter η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η HRANA, η αυθεντικότητα του οποίου ωστόσο δεν στάθηκε δυνατό να επαληθευτεί από το Γαλλικό Πρακτορείο, διαδηλωτές τρέχουν αφού ακούγονται πυρά άγνωστης προέλευσης. Μια ριπή από αυτόματο όπλο ακούγεται επίσης σε άλλο βίντεο που δημοσιοποίησε η ΜΚΟ Iran Human Rights, η οποία εδρεύει στο Όσλο και υποστηρίζει ότι τα πυρά στόχευαν διαδηλωτές που έτρεχαν να καλυφθούν. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχουν θύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

This video shows that in #Zahedan, the special police forces cracked down on the protestors and fired at the crowd. #Iran#Mahsa_Amini#HumanRights#IranRevolution202#مهساامینی pic.twitter.com/Ye9xXeEi56