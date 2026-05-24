Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης επέτρεψαν σε 33 πλοία να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες 24 ώρες

Οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν έχουν ακόμα υπό τον έλεγχό τους τα Στενά του Ορμούζ, από την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, κάτι που ανάγκασε τις αμερικανικές δυνάμεις να επιβάλουν ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Το Ιράν επιμένει ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν έχουν κλείσει, όμως στην πράξη ναυτιλιακές εταιρείες καλούνται να συντονίζονται με τις ιρανικές αρχές και να πληρώνουν τέλη διέλευση κι έτσι συγκριτικά μικρός αριθμός πλοίων διέσχισε το θαλάσσιο πέρασμα τις τελευταίες ημέρες.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεω FARS ανέφερε πως η Τεχεράνη συμφώνησε να αυξήσει τον αριθμό των πλοίων που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό, ώστε να επανέλθει στα προπολεμικά επίπεδα, ωστόσο, επέμεινε πως αυτό δεν σημαίνει επαναφορά στην προπολεμική κατάσταση,

Στο πλαίσιο αυτό, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης επέτρεψε σε 33 πλοία να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες 24 ώρες, όπως ανέφεραν σήμερα (24.05.2026) ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Πετρελαιοφόρα, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και άλλα εμπορικά πλοία μπόρεσαν να περάσουν αφού έλαβαν άδειες και πιο συγκεκριμένα το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης παρείχε ασφάλεια στα πλοία και τα συνόδευσε μέσα από τα Στενά.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, ο στρατός του Ιράν τόνισε ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο του Στενών, μετά την αναγγελία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας μπορεί να ξανανοίξει πλήρως σύντομα.

Τα Στενά του Ορμούζ, καίριας σημασίας για τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και αερίου, θα συνεχίσει να υπόκειται στην «ιρανική εθνική κυριαρχία» και «διαχείριση» ακόμη κι αν συναφθεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, τόνισε εκπρόσωπός του μέσω X.

Η Τεχεράνη διαψεύδει τον Τραμπ

Από την πλευρά του, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS ανέφερε πως η διαβεβαίωση του Αμερικανού προέδρου πως τα Στενά θα επιστρέψει στο status quo ante, στην προπολεμική κατάσταση, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ο κ. Τραμπ διαβεβαίωσε μέσω Truth Social ότι έχει ολοκληρωθεί «κατά το μεγαλύτερο μέρος» της η διαπραγμάτευση για να κλειστεί συμφωνία-πλαίσιο για να τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν, που συμπεριλαμβάνει το ότι θα «ανοίξει» τα Στενά.

Πρόσθεσε ωστόσο ότι η συμφωνία μένει ακόμη να οριστικοποιηθεί από τις ΗΠΑ, το Ιράν και άλλα κράτη.