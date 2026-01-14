Ιράν: Οι συγγενείς του καταδικασμένου σε θάνατο Ερφάν Σολτανί εκλιπαρούν τον Τραμπ: «Μην τον αφήσετε να πεθάνει»

Η ώρα είναι κρίσιμη για τον 26χρονο Ερφάν Σολτανί, τον πρώτο διαδηλωτή της εξέγερσης στο Ιράν που καταδικάστηκε σε θάνατο και η εκτέλεσή του αναμένεται σήμερα Τετάρτη (14.01.2026).

Οι συγγενείς του, απεγνωσμένοι, πέρασαν τη νύχτα έξω από τις φυλακές Ghezel Hesar, κρατώντας ζωντανή την ελπίδα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα παρέμβει για να σώσει τη ζωή του. «Σας παρακαλώ πρόεδρε Τραμπ, μην τον αφήσετε να εκτελεστεί», εκλιπαρούν, καθώς το Ιράν προχωρά ακάθεκτο στην επισπευσμένη εφαρμογή των θανατικών ποινών, αγνοώντας τις διεθνείς προειδοποιήσεις.

Ο 26χρονος Ερφάν Σολτανί, ο πρώτος διαδηλωτής της τελευταίας ιρανικής εξέγερσης που καταδικάστηκε σε θάνατο, αναμένεται να απαγχονιστεί σήμερα (14.01.2026). Η οικογένειά του πέρασε τη νύχτα διαμαρτυρόμενη έξω από τις φυλακές Ghezel Hesar, όπου ο νεαρός ιδιοκτήτης καταστήματος ρούχων από το Καράτζ κρατείται σε απομόνωση. Τώρα απευθύνουν έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει άμεσα για να τον σώσει.

Η ξαδέρφη του, Σομαγέχ, δήλωσε στο CNN: «Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Τραμπ άμεσα. Σας παρακαλώ, μην αφήσετε τον Ερφάν να εκτελεστεί, σας παρακαλώ».

Το βράδυ της Τρίτης (13.01.2026), ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν «πολύ σκληρά μέτρα», όταν ρωτήθηκε τι θα κάνουν αν το ιρανικό καθεστώς προχωρήσει στις εκτελέσεις των συλληφθέντων διαδηλωτών, προσθέτοντας: «Αν τους κρεμάσουν, θα δείτε τι θα γίνει».

Παρά τις προειδοποιήσεις του Αμερικανού προέδρου, το Ιράν αγνόησε τις απειλές και δεσμεύτηκε να επισπεύσει τις εκτελέσεις, μετά τη σύλληψη 18.000 διαδηλωτών, συνεχίζοντας την σκληρή καταστολή των αντικυβερνητικών εξεγέρσεων.

Ποιος είναι ο 26χρονος

O 26χρονος κάτοικος της πόλης Φαρντίς, δυτικά της Τεχεράνης, συνελήφθη στο σπίτι του και καταδικάστηκε σε θάνατο τρεις ημέρες αργότερα, καθώς το καθεστώς εντείνει την βάναυση καταστολή των διαφωνούντων.

Η εκτέλεσή του θα γίνει πιθανότατα δημόσια και με τη χρήση γερανού, όπως συμβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις θανατικής ποινής στο Ιράν, σύμφωνα με αναφορές στα ξένα μέσα.

Οι εκκλήσεις για να σωθεί ο 26χρονος έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο. Ο απαγχονισμός του 26χρονου απειλεί να μετατρέψει την κοινωνική έκρηξη στο Ιράν σε διεθνή κρίση.