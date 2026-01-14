Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ιράν: Οι συγγενείς του καταδικασμένου σε θάνατο Ερφάν Σολτανί εκλιπαρούν τον Τραμπ: «Μην τον αφήσετε να πεθάνει»

Ο 26χρονος Ερφάν Σολτανί αναμένεται να απαγχονιστεί σήμερα Τετάρτη 14.01.2026 - Παρά τις προειδοποιήσεις του Τραμπ, το Ιράν αγνόησε τις απειλές και δεσμεύτηκε να επισπεύσει τις εκτελέσεις
Ο 26χρονος Ερφάν Σολτανί
Ο 26χρονος Ερφάν Σολτανί

Η ώρα είναι κρίσιμη για τον 26χρονο Ερφάν Σολτανί, τον πρώτο διαδηλωτή της εξέγερσης στο Ιράν που καταδικάστηκε σε θάνατο και η εκτέλεσή του αναμένεται σήμερα Τετάρτη (14.01.2026).

Οι συγγενείς του, απεγνωσμένοι, πέρασαν τη νύχτα έξω από τις φυλακές Ghezel Hesar, κρατώντας ζωντανή την ελπίδα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα παρέμβει για να σώσει τη ζωή του. «Σας παρακαλώ πρόεδρε Τραμπ, μην τον αφήσετε να εκτελεστεί», εκλιπαρούν, καθώς το Ιράν προχωρά ακάθεκτο στην επισπευσμένη εφαρμογή των θανατικών ποινών, αγνοώντας τις διεθνείς προειδοποιήσεις.

Ο 26χρονος Ερφάν Σολτανί, ο πρώτος διαδηλωτής της τελευταίας ιρανικής εξέγερσης που καταδικάστηκε σε θάνατο, αναμένεται να απαγχονιστεί σήμερα (14.01.2026). Η οικογένειά του πέρασε τη νύχτα διαμαρτυρόμενη έξω από τις φυλακές Ghezel Hesar, όπου ο νεαρός ιδιοκτήτης καταστήματος ρούχων από το Καράτζ κρατείται σε απομόνωση. Τώρα απευθύνουν έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει άμεσα για να τον σώσει.

Η ξαδέρφη του, Σομαγέχ, δήλωσε στο CNN: «Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Τραμπ άμεσα. Σας παρακαλώ, μην αφήσετε τον Ερφάν να εκτελεστεί, σας παρακαλώ».

Το βράδυ της Τρίτης (13.01.2026), ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν «πολύ σκληρά μέτρα», όταν ρωτήθηκε τι θα κάνουν αν το ιρανικό καθεστώς προχωρήσει στις εκτελέσεις των συλληφθέντων διαδηλωτών, προσθέτοντας: «Αν τους κρεμάσουν, θα δείτε τι θα γίνει».

Παρά τις προειδοποιήσεις του Αμερικανού προέδρου, το Ιράν αγνόησε τις απειλές και δεσμεύτηκε να επισπεύσει τις εκτελέσεις, μετά τη σύλληψη 18.000 διαδηλωτών, συνεχίζοντας την σκληρή καταστολή των αντικυβερνητικών εξεγέρσεων.

Ποιος είναι ο 26χρονος

O 26χρονος κάτοικος της πόλης Φαρντίς, δυτικά της Τεχεράνης, συνελήφθη στο σπίτι του και καταδικάστηκε σε θάνατο τρεις ημέρες αργότερα, καθώς το καθεστώς εντείνει την βάναυση καταστολή των διαφωνούντων.

Η εκτέλεσή του θα γίνει πιθανότατα δημόσια και με τη χρήση γερανού, όπως συμβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις θανατικής ποινής στο Ιράν, σύμφωνα με αναφορές στα ξένα μέσα.

Οι εκκλήσεις για να σωθεί ο 26χρονος έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο. Ο απαγχονισμός του 26χρονου απειλεί να μετατρέψει την κοινωνική έκρηξη στο Ιράν σε διεθνή κρίση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
230
162
115
112
92
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Ρωσία κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι «γκρεμίζουν» το διεθνές σύστημα με τις απειλές στο Ιράν και τη σύλληψη του Μαδούρο
«Οι Αμερικανοί συνάδελφοί μας φαίνονται αναξιόπιστοι όταν ενεργούν με αυτόν τον τρόπο» λέει η Μόσχα ενώ η εισβολή της στην Ουκρανία συμπληρώνει τέσσερα χρόνια
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ
Ανείπωτη τραγωδία στην Ταϊλάνδη: 32 οι νεκροί από την κατάρρευση γερανού σε τρένο, πάνω από 60 τραυματίες
Επτά από τους 60 τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ τρεις αγνοούνται - Από την πτώση του γερανού εκτροχιάστηκε το τρένο το οποίο συνέδεε την πρωτεύουσα Μπανγκόκ με την επαρχία Ούμπον Ράτσατανι
Πολύνεκρο δυστύχημα με τρένο στην Ταϊλάνδη
Τραμπ: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Γροιλανδία – Το NATO να βοηθήσει ώστε να την πάρουμε αλλιώς θα το κάνουν Ρωσία ή Κίνα»
«Το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των ΗΠΑ, οτιδήποτε λιγότερο είναι απαράδεκτο» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ανανεώθηκε πριν 44 λεπτά
7
Newsit logo
Newsit logo