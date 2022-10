Σε οχτώ ανήλθε ο τραγικός απολογισμός από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε μετά από επεισόδια σε φυλακή της Τεχεράνης το πρωί του Σαββάτου. Πρόκειται για την φυλακή Εβίν στην οποία κρατούνται αντιφρονούντες του Ιράν.

Η πυρκαγιά και η εξέγερση στην φυλακή του Ιράν συνδέεται με τις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες στους δρόμους της χώρας μετά το θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί γιατί δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της. Έκτοτε ο θάνατός της έχει λάβει διαστάσεις χιονοστιβάδας, καθώς οι Ιρανοί στρέφονται κατά του προέδρου Εμπραχίμ Ραΐσι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προηγούμενος απολογισμός για την πυρκαγιά στη φυλακή έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς και 61 τραυματίες, τέσσερις από τους οποίους σε σοβαρή κατάσταση. «Τέσσερις άνθρωποι (τραυματίες) υπέκυψαν στο νοσοκομείο μετά την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας τους, ανεβάζοντας τον απολογισμό σε οκτώ νεκρούς», αναφέρεται στον ιστότοπο της δικαστικής αρχής Mizan Online, χωρίς να διευκρινίζεται αν υπέκυψαν εξαιτίας εισπνοής καπνού, όπως οι τέσσερις πρώτοι που απεβίωσαν.

Όλοι οι νεκροί ήταν καταδικασμένοι για κλοπή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ιρανικές αρχές κατηγόρησαν το βράδυ του Σαββάτου «ταραχοποιούς» ότι «έβαλαν φωτιά σε μια αποθήκη ρουχισμού» μέσα στο μεγάλο συγκρότημα των φυλακών και έκαναν λόγο για συγκρούσεις μεταξύ κρατουμένων και μετά μεταξύ κρατουμένων και δεσμοφυλάκων, που επενέβησαν για να σταματήσουν τις βιαιότητες.

The Islamic republic and IRGC are staging a conflagration in the #Evin prison to kill political prisoners! Please be the voice of these prisoners! Be the voice of Iranians!#MahsaAmini#مهسا_امینی pic.twitter.com/lkhMc6ShRG