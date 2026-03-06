Ιράν: Πλήθος κόσμου στην Τεχεράνη για την προσευχή της Παρασκευής παρά τις επιδρομές ΗΠΑ και Ισραήλ

Παρά το γεγονός ότι η ένταση των πληγμάτων του Ισραήλ και των ΗΠΑ, κατά την έβδομη ημέρα του πολέμου με το Ιράν, κλιμακώνεται, χιλιάδες κόσμος «πλημμύρισε» το κέντρο της Τεχεράνης σήμερα (06.03.2026) για την προσευχή της Παρασκευής.

Εικόνες που μεταδόθηκαν διαδικτυακά από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πλήθη ανδρών και γυναικών ντυμένων στα μαύρα, ορισμένοι κρατώντας σημαίες του Ιράν, να συρρέουν στην περιοχή γύρω από το Μεγάλο Τζαμί του Ιμάμη Χομεϊνί στην Τεχεράνη, ενώ οι επιθέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ συνεχίζονται.

Πρόκειται για την πρώτη προσευχή της Παρασκευής που γίνεται στο Ιράν μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της χώρας, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό το Σάββατο, στην έναρξη της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης.

Σε ένα βίντεο φαίνεται σε δεύτερο πλάνο ένας άνδρας, ο οποίος μιλάει από μεγάφωνο και αποτίει φόρο τιμής στον εκλιπόντα ηγέτη. «Ήταν η ενσάρκωση της ευσέβειας και της προστασίας», είπε, ενώ πιστοί έκλαιγαν γονατισμένοι σε χαλάκια προσευχής.

Στη συνέχεια ακούγεται από τα μεγάφωνα απαγγελία στίχων από το Κοράνι. Η προσευχή έγινε υπό αυστηρή αστυνομική επίβλεψη.

Παρόμοιες ήταν οι εικόνες που μεταδόθηκαν από άλλες ιρανικές πόλεις, κυρίως την Ιλάμ και την Μπορουζέρντ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, και την Ζαχεντάν, στο νοτιοανατολικό, όπου πολλοί πιστοί κρατούσαν ιρανικές σημαίες.

Ο πόλεμος ξέσπασε το Σάββατο ύστερα από αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν, το οποίο απάντησε σε αντίποινα επιτιθέμενο στο Ισραήλ και σε αμερικανικές βάσεις στις χώρες του Κόλπου με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πυραύλους.

Το ιρανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι 926 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στα πλήγματα που έχουν πλήξει στρατιωτικές τοποθεσίες, κατοικημένες περιοχές και άλλες υποδομές.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή τον απολογισμό αυτόν.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, οι ιρανικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων στο Ισραήλ, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει τον θάνατο έξι στρατιωτών από την έναρξη της σύγκρουσης.