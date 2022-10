Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν σήμερα, σε επίθεση που σημειώθηκε στο μαυσωλείο Σαχ Σεράγ της πόλης Σιράζ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το πρακτορείο ανέφερε ότι στις 17.45 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας) τρεις ένοπλοι μπήκαν στο ιερό που βρίσκεται στην πόλη Σιράζ, στα νότια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το IRNA, οι δράστες ενήργησαν ως «τρομοκράτες Τακφίρι». Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται από την Τεχεράνη για να περιγράψει τους σουνίτες εξτρεμιστές, όπως τους μαχητές του Ισλαμικού Κράτους.

Accounts ranging from 10 to 15 dead in what appears to be a shooting in an #Iran mosque in Shiraz.



Happening at the same time as the country is gripped by anti-regime protests by *unarmed* demonstrators https://t.co/PrtaSaBJBk