Ιράν σε Κύπρο: Κανένας κίνδυνος όσο οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Τεχεράνης

Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ενδεχόμενα ιρανικά πλήγματα, εφόσον οι βρετανικές βάσεις στο νησί δεν χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά του Ιράν.

Μιλώντας στο politis.com.cy, πηγές προσκείμενες στην Τεχεράνη επιβεβαίωσαν ότι το διπλωματικό κανάλι ανάμεσα σε Κύπρο και Ιράν παραμένει ανοικτό και είναι «ενεργό», ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για διάφορα ζητήματα, μεταξύ των οποίων και η χρήση των βρετανικών βάσεων.

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Οι δηλώσεις έρχονται μία ημέρα μετά δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο, επικαλούμενο Ιρανούς αξιωματούχους, η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο διεύρυνσης της σύρραξης σε ευρωπαϊκά εδάφη που χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, με την Κύπρο να περιλαμβάνεται στις σχετικές αναφορές.

Σχολιάζοντας το δημοσίευμα, οι διπλωματικές πηγές υποστήριξαν ότι δηλώσεις που αποδίδονται σε ιρανικές πηγές δεν είναι πάντοτε αξιόπιστες και σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν εκτιμήσεις ή αντιδράσεις αξιωματούχων στις απειλές της άλλης πλευράς.

Όπως ανέφεραν, στην περίπτωση της Κύπρου, η διπλωματική επικοινωνία μεταξύ των δύο χωρών παραμένει ιδιαίτερα ενεργή και οι δύο πλευρές συζητούν ζητήματα που αφορούν και τις Βρετανικές Βάσεις.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εφόσον δεν υπάρξει «εχθρική πράξη» από τις Βάσεις εναντίον του Ιράν, δεν αναμένεται να υπάρξει πλήγμα στην Κύπρο.

Παράλληλα, σημείωσαν ότι οι ιρανικές αρχές γνωρίζουν τις ανησυχίες της κυπριακής πλευράς για τους πολίτες που ζουν και εργάζονται εντός των ορίων των Βρετανικών Βάσεων.

Τόνισαν, ωστόσο, ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο κίνδυνος για τις ζωές Ιρανών πολιτών σε περίπτωση που οι Βάσεις χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Οι ίδιες πηγές εκτίμησαν ότι η διατήρηση ενεργού διπλωματικού διαύλου μεταξύ Λευκωσίας και Τεχεράνης καταδεικνύει την κοινή αντίληψη των δύο πλευρών για την ανάγκη αποφυγής μιας τέτοιας εξέλιξης.