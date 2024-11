Ιράν: Θρίλερ με την τύχη της 25χρονης Τουρκάλας που παρενοχλήθηκε σεξουαλικά αλλά συνελήφθη επειδή δεν φορούσε χιτζάμπ

Πού βρίσκεται η Roshanak Molaei; Το hashtag κυκλοφορεί στο Ιράν μετά την εξαφάνιση της 25χρονης γυναίκας στην Τεχεράνη, αφού τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία, εγείροντας ανησυχίες για τη μεταχείρισή της, καθώς η χώρα συνεχίζει να ασκεί σκληρή δίωξη στις γυναίκες που αψηφούν τους υποχρεωτικούς νόμους περί χιτζάμπ.

Δύο εβδομάδες μετά τη συγκλονιστική πράξη διεκδίκησης της ελευθερίας της από μια νεαρή φοιτήτρια που έμεινε μόνο με τα εσώρουχα σε πανεπιστήμιο του Ιράν, ένα νέο σοκαριστικό περιστατικό σύλληψης γυναίκας που δεν φορούσε χιτζάμπ προκαλεί σοκ και οργή.

Οργανώσεις για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών καταγγέλλουν ότι η τύχη της 25χρονης Ροσανάκ Μολάει Αλισάχ αγνοείται μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών του Ιράν επειδή δεν φορούσε χιτζάμπ.

Η 25χρονη είναι από την Τουρκία και, σύμφωνα με την καταγγελία, πριν τη σύλληψή της είχε δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση την οποία η ίδια είχε δημοσιοποιήσει με την ανάρτηση ενός βίντεο. Στο βίντεο αυτό, φαίνεται να δέχεται επίθεση από έναν άνδρα πάνω σε μηχανάκι. Η νεαρή γυναίκα αντιδρά και ρίχνει κάτω τον άνδρα που την παρενόχλησε.

Σύμφωνα όμως με την Ιρανή δημοσιογράφο και ακτιβίστρια Μασχί Αλινετζάντ, η οποία ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη, «με τη διεστραμμένη λογική του καθεστώτος, δεν είναι έγκλημα η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη αλλά το γεγονός ότι φαίνονταν τα μαλλιά της. Οπότε αντί να τιμωρήσουν τον δράστη, άνοιξαν δικογραφία επειδή η κοπέλα δεν φορούσε χιτζάμπ».

Her name is Roshank Molaei—a woman who dared to defend herself against sexual assault in public. But guess what? In the twisted logic of this regime, it’s not the assault that’s the crime; it’s the fact that her hair was showing while she did it.



So now, instead of punishing the… https://t.co/W8jGIL0uIV pic.twitter.com/hyxeDOvBtX