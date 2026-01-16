Κόσμος

Ιράν: Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Νετανιάχου για τις φονικές διαδηλώσεις και την κατάσταση της χώρας

Ο Πούτιν επίσης θα μιλήσει αργότερα με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Βλαντίμιρ Πούτιν
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Βλαντίμιρ Πούτιν / Maxim Shemetov/Pool Photo via AP, File

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου συζήτησαν τηλεφωνικά σήμερα (16/1/2026) την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και το Ιράν, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Ο Πούτιν επίσης θα μιλήσει αργότερα με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προσέφερε στον Νετανιάχου την διαμεσολάβησή του για το Ιράν και δήλωσε στον ισραηλινό ηγέτη ότι τάσσεται υπέρ «της ενίσχυσης των πολιτικών και διπλωματικών προσπαθειών για την προστασία της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή», σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

«Θα σας ενημερώσουμε προσεχώς για την τηλεφωνική επικοινωνία με τον ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν. Η κατάσταση είναι πολύ τεταμένη στην περιοχή και ο πρόεδρος (Πούτιν) συνεχίζει τις προσπάθειες υπέρ της αποκλιμάκωσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

