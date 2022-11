Βίντεο που δείχνουν το πατρικό σπίτι στο Ιράν του εκλιπόντος ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αγιατολάχ Χομεϊνί να έχει παραδοθεί στις φλόγες έχουν κυκλοφορήσει στα social media με ακτιβιστές να λένε ότι πυρπολήθηκε από διαδηλωτές.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ωστόσο, διέψευσε ότι το σπίτι του Χομεϊνί πυρπολήθηκε αντιτείνοντας ότι ένας μικρός αριθμός ανθρώπων είχε συγκεντρωθεί έξω από αυτό.

Τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δεκάδες ανθρώπους να ζητωκραυγάζουν, ενώ διακρίνεται ένα σπίτι να καίγεται.

Here's the big question: When will #Iran's terrorist friends, #Russia and #Hungary, step in and help crush the uprising?



And the smaller question: Will the free world yet again stand idly by? https://t.co/9eTsNONXvu