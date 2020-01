Ιράν: Βίντεο ντοκουμέντο! Η στιγμή που ο πύραυλος ανατινάζει το αυτοκίνητο του Σουλεϊμάνι

Πάντως μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση πως είναι αυθεντικό τόσο από το Ιράν όσο και από τις ΗΠΑ, όμως αναπαράγεται από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία σε όλο τον κόσμο.

#BREAKING: This is the moment when first AGM-114 #Hellfire air-to-surface missile launched from a #USAF MQ-9 Reaper drone hit the convoy carrying #IRGC-Quds Force commander, Qasem #Soleimani & #PMU commander, Abu-Mahdi al-Muhandis last night near #Baghdad‘s International Airport! https://t.co/wIrVSR1NBU pic.twitter.com/N8p2W5mBtS

