Ιρανικά ΜΜΕ: Ο πρόεδρος του Ιράν είναι νεκρός

Νεκρός είναι ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί, ο οποίος μαζί με άλλους αξιωματούχους επέβαινε σε ελικόπτερο το οποίο και συνετρίβη.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως ο 63χρονος πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας Εμπραχίμ Ραϊσί, που εξελέγη το 2021, ο 60χρονος υπουργός Εξωτερικών Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν, που ανέλαβε το αξίωμα επίσης το 2021, και άλλοι αξιωματούχοι που επέβαιναν σε ελικόπτερο Bell 212 το οποίο συνετρίβη χθες Κυριακή σε ορεινή περιοχή υπό πολύ κακές καιρικές συνθήκες είναι όλοι νεκροί.

Ο αντιπρόεδρος του Ιράν επιβεβαιώνει τον θάνατο του προέδρου Ραΐσι στη συντριβή του ελικοπτέρου με ανάρτησή του στο X.

Οι εικόνες που έρχονται από το σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια για κάτι διαφορετικό. Το ελικόπτερο έχει καταστραφεί ολοσχερώς, παντού υπάρχουν συντρίμμια και καμένα κομμάτια.

Image of a moving person has reportedly been seen by Rescuers in the Forest near the Crash Site of Iranian President Ebrahim Raisi’s Helicopter crash; however, it is Unknown if it is one of the Passenger or another Rescuer.

