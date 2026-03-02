Κόσμος

Ιρανός πρέσβης στην Ισπανία: Θα επιτεθούμε σε οποιαδήποτε αμερικανική βάση στην Ευρώπη, αν χρειαστεί

Την ίδια ώρα ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας διέταξε την ενίσχυση της επιτήρησης και της ασφάλειας σε όλη την Ισπανία λόγω πιθανών απειλών
Ιράν
Εκρήξεις στην Τεχεράνη / Reuters

«Το Ιράν θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε αμερικανική βάση στην Ευρώπη, αν χρειαστεί», προειδοποιεί ο πρέσβης του στην Ισπανία

Παράλληλα τόνισε ότι το Ιράν είναι «μια χώρα ικανή να αντιδράσει» και απείλησε πως καμία αμερικανική βάση στην Ευρώπη δεν είναι ασφαλής.

Την ίδια ώρα ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας διέταξε την ενίσχυση της επιτήρησης και της ασφάλειας σε όλη την Ισπανία λόγω πιθανών απειλών.

Αυτό συνέβη μετά την άρνηση της Ισπανίας να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις κοινές στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός της για να επιτεθούν στο Ιράν, με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να αποσύρουν αρκετά αεροσκάφη KC-135 από τις βάσεις στο Κάντιθ και τη Σεβίλλη.

Τα αμερικανικά αντιτορπιλικά USS Bulkeley και USS Roosevelt, τα οποία έφυγαν από το Κάντιθ την περασμένη εβδομάδα, συμμετείχαν στις επιθέσεις κατά του Ιράν, όπως επιβεβαίωσαν οι ΗΠΑ.

