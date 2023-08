Σοκ στον Ισημερινό από την δολοφονία του υποψήφιου για την προεδρία Φερνάντο Βιγιαβισένσιο, τον οποίο σκότωσαν ένοπλοι χθες (9.8.2023) το βράδυ, την ώρα που έμπαινε στο αυτοκίνητό του μετά από προεκλογική συγκέντρωση.

Καθώς αποχωρούσε από προεκλογική συγκέντρωση στην οποία ήταν ο κεντρικός ομιλητής, ο Φερνάντο Βιγιαβισένσιο, υποψήφιος για την προεδρία του Ισημερινού στις εκλογές της 20ής Αυγούστου, δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, δολοφονήθηκε από ενόπλους στην πρωτεύουσα Κίτο, ανακοίνωσε ο απερχόμενος πρόεδρος της χώρας Γκιγιέρμο Λάσο.

Ο Φερνάντο Βιγιαβισένσιο, άλλοτε συνδικαλιστής, κατόπιν δημοσιογράφος προτού γίνει κεντρώος πολιτικός κι εκλεγεί στο κοινοβούλιο, 59 ετών, συγκαταλεγόταν στους οκτώ υποψήφιους στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Δολοφονήθηκε εξερχόμενος από αίθουσα στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας όπου είχε μόλις ολοκληρωθεί προεκλογική συγκέντρωσή του, περί τις 18:20 (τοπική ώρα – 02:20 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με ΜΜΕ του Ισημερινού.

Οι εικόνες από τη δολοφονία του είναι σοκαριστικές.

My thoughts and prayers are with Ecuador …. Fernando Villavicencio was assassinated today and the last hope to fight off the Socialst scum that Corra has brought on that country… Villavicencio had plans to take the same approach to crime as President Nayib Bukele of El… pic.twitter.com/ht7L6HJcSf