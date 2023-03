Δύο μέρες μετά την φονική κατολίσθηση στον Ισημερινό και οι αρχές έχουν καταφέρει να ανασύρουν νεκρούς τουλάχιστον 11 ανθρώπους, ενώ ακόμη 67 αγνοούνται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονταν με αργό ρυθμό.

Ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, σωστικά συνεργεία και κάτοικοι συνέχιζαν να ψάχνουν, με προσοχή, στα συντρίμμια. Η κατολίσθηση σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα όταν ένα τεράστιο τμήμα ορεινού όγκου αποκολλήθηκε σε αυτή την πόλη του Ισημερινού, στην επαρχία Τσιμποράσο, περίπου 300 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Κίτο, και καταπλάκωσε δεκάδες σπίτια.

«Είναι σχεδόν αδύνατο να τα απομακρύνουμε όλα (σ.σ. τα συντρίμμια και τους όγκους λάσπης) και το μόνο που θα βρούμε, αν βρούμε κάτι, θα είναι πτώματα», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, χωρίς να κρύβει την απόγνωσή της, η Αντριάνα Γκουσμάν, μέλος ομάδας της πυροσβεστικής.

Με βάση τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό των θυμάτων, η κατολίσθηση στοίχισε τη ζωή σε έντεκα ανθρώπους, άλλοι 67 παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ 163 σπίτια χτυπήθηκαν από την κατολίσθηση λάσπης και βράχων σε περιφερειακή συνοικία, στην πλαγιά βουνού.

Επιζήσαντες παρακολουθούσαν τις προσπάθειες να ανασυρθούν οι δικοί τους όλη την ημέρα χθες, με εμφανείς μεταπτώσεις, άλλοτε οργισμένοι, άλλοτε ανίσχυροι κι απελπισμένοι.

«Εδώ κείτονται η κόρη μου, η εγγονή μου, όλη μου η οικογένεια (…) Ο πόνος μας είναι φοβερός», είπε ο Κάρλος Μακέρο, με το πρόσωπό του να συσπάται, προτού αρχίσει να φωνάζει στα συνεργεία, να τους ζητάει να ψάξουν πιο γρήγορα.

Aerial footage shows the devastation caused by a deadly landslide in Ecuador where rescuers continue to search for dozens of people reported missing ⤵️



🔗: https://t.co/7OMydkOGbd pic.twitter.com/m4FGcVa5N7