Δεν έχει τέλος το χάος στον Ισημερινό με τη χώρα να βρίσκεται στο έλεος των βίαιων επεισοδίων.

Βίαια επεισόδια αποδιδόμενα σε συμμορίες οι οποίες διακινούν ναρκωτικά στον Ισημερινό, χώρα που κηρύχθηκε χθες Τρίτη σε κατάσταση «εσωτερικής ένοπλης σύγκρουσης» από τον πρόεδρο Ντανιέλ Νομπόα, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δέκα ανθρώπους, ανάμεσά τους δυο αστυνομικούς, σύμφωνα με τον ακόμη αρχικό απολογισμό που ανακοίνωσε η αστυνομία το βράδυ.

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στη Γουαγιακίλ, το σημαντικότερο λιμάνι της χώρας (νοτιοδυτικά), που έχει μετατραπεί σε προπύργιο κακοποιών, ανακοίνωσε αξιωματικός της αστυνομίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Η αστυνομία ανέφερε εξάλλου μέσω X (του πρώην Twitter) ότι δυο άνδρες της «δολοφονήθηκαν» από «ένοπλους εγκληματίες» στη γειτονική πόλη Νοβόλ.

Μια ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στις εγκαταστάσεις του καναλιού TC Televisión στο Γκουαγιακίλ του Ισημερινού το απόγευμα της Τρίτης, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν από το κανάλι του Ισημερινού.

Κουκουλοφόροι μέλη συμμορίας απήγαγαν αρκετά άτομα που είναι υπάλληλοι του σταθμού. Οι κουκουλοφόροι ανάγκασαν το προσωπικό να πέσει στο έδαφος, ενώ έπεφταν πυροβολισμοί και άνθρωποι φώναζαν στο παρασκήνιο, σύμφωνα με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

We need help in ecuador 🆘🚨🆘🚨🆘 pic.twitter.com/LNNvi78FZu