Διαφορετικά είναι τα φετινά Χριστούγεννα για τους κατοίκους της πόλης Γκρίνταβικ μετά την έκρηξη του ηφαιστείου στην Ισλανδία, καθώς ζουν με τον φόβο ότι η περιοχή τους θα εξαφανιστεί και θα θαφτεί κάτω από τη λάβα.

«Υπάρχει άγχος», αναφέρει στο BBC ένας 63χρονος πρώην ψαράς, από τους 4.000 κατοίκους του Γκρίνταβικ της Ισλανδίας που εγκατέλειψε το σπίτι του τον περασμένο μήνα λόγω των φόβων ότι το ηφαίστειο θα εκραγεί.

«Είναι μια υπέροχη, σπουδαία πόλη. Αλλά πάντα ανησυχούμε ότι το Γκρίνταβικ θα εξαφανιστεί από τον χάρτη», επισήμανε ο 63χρονος ψαράς.

Οι μόνοι που επιτρέπεται να πλησιάσουν το ηφαίστειο είναι επιστήμονες και άτομα με τη συνοδεία αστυνομίας διότι το έδαφος είναι επικίνδυνο μετά την έκρηξη.

«Τώρα, η προτεραιότητα για την αστυνομία είναι να προσπαθήσει να σώσει την πόλη Γκρίνταβικ, καθώς θα μπορούσε να υποστεί ζημιές από τη λάβα. Επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο για το πώς θα το κάνουμε αυτό», ανέφερε ένας αστυνομικός επισημαίνοντας πως… «πιθανότατα θα επιστρέψουμε στα σπίτια των ανθρώπων και θα μαζέψουμε τα πιο σημαντικά τους αντικείμενα. Αυτό δεν θα γίνει σήμερα, καθώς είναι πολύ επικίνδυνο – πιθανότατα αύριο».

«Οι άνθρωποι που έχουν εκκενώσει την περιοχή είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους εγκαίρως για τα Χριστούγεννα», εκτιμά.

🚨🇮🇸 Iceland Erupts



Extreme Volcanic activity continues in Iceland.



Volcanoes like this spew millions upon millions of tonnes of Co2 into the atmosphere.



But please keep on believing that giving up meat, sacrificing your gas boiler & petrol car while you pay more green taxes… pic.twitter.com/sn3I1VukGE