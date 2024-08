Ισμαήλ Χανίγια: Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία του στην Τεχεράνη εν μέσω φόβων για γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή – Δείτε live

Μέσα σε κλίμα θρήνου και οδύνης άρχισε το πρωί της Πέμπτης (1.8.2024) στην Τεχεράνη η κηδεία του Ισμαήλ Χανίγια, του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, που δολοφονήθηκε στο Ιράν από πύραυλο πιθανότατα του Ισραήλ.

Πλήθος σε πένθος – αρκετοί παρευρισκόμενοι κράταγαν παλαιστινιακές σημαίες ή πορτρέτα του ηγέτη της Χαμάς – συγκεντρώθηκε στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, στην καρδιά της πόλης, για την κηδεία του Χανίγια μεταδίδουν ανταποκριτές του Γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων.

Ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο αγιατολάς Αλί Χαμενεΐ, χοροστάτησε στις δεήσεις στη μνήμη του Ισμαήλ Χανίγια, τον οποίο εξήρε ως «εξαιρετικό μαχητή της παλαιστινιακής αντίστασης».

Ο ηγέτης της Χαμάς θα ταφεί αύριο Παρασκευή στο Κατάρ, όπου ζούσε εξόριστος.

Δείτε live εικόνα:

