Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από τα κέρατα ταύρων και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο μετά την πέμπτη ταυροδρομία στο φεστιβάλ του Σαν Φερμίν στην Παμπλόνα στη βόρεια Ισπανία.

Αρκετοί άλλοι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα για αμυχές και μώλωπες που αποκόμισαν στη διάρκεια της ξέφρενης ταυροδρομίας, που αποτελεί την ατραξιόν του φεστιβάλ που έχει γίνει διάσημο σε όλον τον κόσμο.

Η σημερινή εκδήλωση δεν ήταν η πρώτη κατά την οποία οι ταύροι πήραν την εκδίκησή τους. Άλλοι τρεις δρομείς είχαν τραυματιστεί από τα κέρατα των γιγαντόσωμων ζώων στη διάρκεια της σαββατιάτικης κούρσας και χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο.

Spain’s annual running of the bulls turned into a distressing sight on Monday after runners were trampled. Three people – one American from Sunrise, Florida, and two Spaniards – were gored. The incident occurred just two days after another run when three runners were gored. pic.twitter.com/rIBSC4Yh7T