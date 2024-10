Ισπανία: Αναζητούν τρόφιμα και νερό στα κατεστραμμένα σούπερ μάρκετ οι επιζήσαντες

Δραματικές στιγμές ζουν οι κάτοικοι της Βαλένθια και των γύρω περιοχών, από τις φονικές πλημμύρες που σάρωσαν την ανατολική Ισπανία, προκαλώντας τον θάνατο 158 ανθρώπων, τη στιγμή που οι αρχές αναζητούν κάτω από τα συντρίμμια τους χιλιάδες αγνοούμενους.

Οι κάτοικοι της Βελένθια και άλλων πόλεων της Ισπανίας που κατάφεραν να επιζήσουν από τις πλημμύρες, τις τελευταίες ώρες αναζητούν απεγνωσμένα τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης από τα πατώματα των πλημμυρισμένων σούπερ μάρκετ.

Σε κατάσταση πανικού και υπό τον φόβο μην συνεχίσουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι κάτοικοι άδειασαν τα ράφια για να είναι προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο.

Οι σφοδρές καταιγίδες που σάρωσαν την Ισπανία φαίνεται ακόμα πως δεν έχουν κοπάσει, καθιστώντας το καιρικό φαινόμενο ως το χειρότερο που έζησε η χώρα τον 21ο αιώνα.

Με την Βαλένθια, την Καστίλλη και τις γύρω περιοχές να μετρούν τις πληγές τους, επιτήδειοι ξεκίνησαν ήδη το πλιάτσικο σε κατεστραμμένα σπίτια και καταστήματα.

Κάτοικοι συνέλαβαν ληστή τη στιγμή που «άδειαζε» ξένο αυτοκίνητο:

areas of Spain affected by floods, residents are faced with a shortage of food



Local media claim that the reason for the shortage was migrants who robbed shops at night, taking away large quantities of food. pic.twitter.com/QoxjsDydq3