Μια τεράστια στήλη καπνού υψώθηκε ύστερα από την έκρηξη ηφαιστείου στο νησί Λα Πάλμα της Ισπανίας, ενώ είχε προηγηθεί σειρά σεισμικών δονήσεων. Το ηφαίστειο που εξερράγη βρίσκεται στο βουνό Ροχάδα στο εθνικό πάρκο Cumbre Vieja στο νότιο τμήμα της νήσου και εξερράγη στις 15.12 τοπική ώρα. Σύμφωνα με την ισπανική elpais, είχε προηγηθεί μια νέα μικρή σεισμική δόνηση.

Πριν από την έκρηξη του ηφαιστείου στην Ισπανία είχε γίνει γνωστό πως απομακρύνθηκαν περίπου 40 άνθρωποι με προβλήματα κινητικότητας και κάποια ζώα από αγροκτήματα, ενώ ακόμα δεν είχε δοθεί εντολή εκκένωσης του γενικού πληθυσμού.

Δείτε live την έκρηξη του ηφαιστείου:

Η πρώτη καταγεγραμμένη ηφαιστειακή έκρηξη στο Λα Πάλμα είχε σημειωθεί το 1430, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές. Στην πιο πρόσφατη έκρηξη, που καταγράφηκε το 1971, ένας άνθρωπος είχε χάσει τη ζωή του, όταν έβγαζε φωτογραφίες κοντά στην περιοχή όπου έρεε η λάβα, όμως δεν υπήρξαν απώλειες περιουσίας.

Σημειώνεται πως χρήστες του Twitter ανεβάζουν βίντεο και φωτογραφίες από την έκρηξη του ηφαιστείου.

THE ERUPTION HAS JUST BEGUN IN LA PALMA. THESE IMAGES HAVE BEEN RECORDED BY INVOLCAN PERSONNEL #LaPalma #volcanology pic.twitter.com/twJwZfbAjw

Οι επιστήμονες έχουν καταγράψει τις τελευταίες ημέρες σεισμικές δονήσεις μεγέθους 3,8 βαθμών στο εθνικό πάρκο Cumbre Vieja στο νότιο τμήμα της νήσου, φοβούμενοι πλέον για επικείμενη ηφαιστειακή έκρηξη σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωγραφίας της Ισπανίας.

This is a good compilation of what happened so far during the seismic crisis on #LaPalma. We can clearly se the movement of the seismic activity towards NW over time.



Author unknown. pic.twitter.com/kpvz4GJc7c