Ένα εντυπωσιακό αλλά και τρομακτικό θέαμα αντίκρισαν ο θαλάσσιος βιολόγος Ενρίκε Οστάλε αλλά και ψαράδες που ψάρευαν στα ανοιχτά της Θέουτα, στην Ισπανία, και έβγαλαν ένα ψάρι… μαμούθ!

Πιθανότατα να πρόκειται για ένα mola alexandrini, υποείδος του φεγγαρόψαρου της οικογένειας των μολιδών.

Το τεράστιο φεγγαρόψαρο, ένα είδος που ταξινομείται ως ευάλωτο και δεν τρώγεται στην Ευρώπη, είχε μήκος 3,2 μέτρων και πλάτους 2,9 μέτρων, δήλωσε ο Οστάλε σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα. Η «ψαριά» που κλήθηκε να αξιολογήσει, ήταν ένα ρεκόρ για την περιοχή. Σε αυτήν, λόγω των θαλάσσιων ρευμάτων και των μοτίβων μετανάστευσης του φεγγαρόψαρου, το είδος συναντάται συχνά.

Marine biologist Enrique Ostale could not believe his luck when he set eyes on the enormous sunfish he had been called to assess, after a tuna-fishing boat noticed it tangled in its nets off the Mediterranean coast of Ceuta earlier this month.



(Reuters)https://t.co/JRgDcskhR2 pic.twitter.com/lmAAx3b04M