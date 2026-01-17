Ισπανία: Καλλιτέχνες ντύθηκαν Στίβεν Χόκινγκ και έκαναν παρέλαση με αναπηρικά αμαξίδια

Μια ομάδα καλλιτεχνών στην Ισπανία αποφάσισε να αποτίσει φόρο τιμής στον Στίβεν Χόκινγκ με έναν πιο περίεργο τρόπο και κάποιοι δεν ήταν ιδιαίτερα σύμφωνοι με την κίνηση αυτή.

Καλλιτέχνες, μεταμφιεσμένοι σε Στίβεν Χόκινγκ, παρέλασαν στους δρόμους του Κάντιθ στην Ισπανία και τραγούδησαν με ρομποτικές φωνές στο πλαίσιο ενός καρναβαλικού διαγωνισμού.

Μια ομάδα 12 ανδρών σε αναπηρικά αμαξίδια εθεάθη να διασχίζει τα πλακόστρωτα δρομάκια της πόλης, τραγουδώντας «Πόσο όμορφο, πόσο όμορφο είναι το Κάντιθ».

Η απρόσμενη αυτή εμφάνιση από την ομάδα «Una chirigota en teoría» ήταν η συμμετοχή τους για την τέταρτη φάση του ετήσιου Επίσημου Διαγωνισμού Καρναβαλικών Ομάδων της πόλης.

Η κωμική μουσική ομάδα από το Κάντιθ της Ισπανίας είναι γνωστή για την εκτέλεση σατιρικών τραγουδιών με έξυπνους στίχους για την επικαιρότητα και για την εμφάνισή της με πανομοιότυπα κοστούμια.

Ενώ ορισμένοι προσβλήθηκαν από τον τρόπο με τον οποίο αναπαρίσταναν τον Άγγλο φυσικό, άλλοι υποστήριξαν ότι πρέπει κανείς να κατανοεί το «ισπανικό χιούμορ» για να πιάσει το αστείο.

Ο θίασος εξήγησε ότι η παράστασή τους ήταν ένας «φόρος τιμής» στον επιστήμονα και ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει τα αναπηρικά αμαξίδια που χρησιμοποίησε σε φιλανθρωπικά ιδρύματα για τη νόσο του κινητικού νευρώνα (MND) — την ίδια ασθένεια από την οποία έπασχε ο Στίβεν Χόκινγκ.

Πρόσθεσαν ότι επρόκειτο για μια «σατιρική» πράξη «εμπνευσμένη» από τον Χόκινγκ, με σκοπό να δώσει στα άτομα με αναπηρία «φωνή και ορατότητα», παρουσιάζοντας παράλληλα τη ζωή του επιστήμονα του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ.