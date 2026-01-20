Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί από τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ανδαλουσία – Με γερανούς σηκώνουν τα βαγόνια για να βρουν αγνοούμενους

Άλλον έναν νεκρό εντόπισαν το απόγευμα της Τρίτης (20.01.2026) τα σωστικά συνεργεία σε ό,τι έχει απομείνει από τα δύο τρένα που συγκρούστηκαν στο Αδαμούθ της Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων σε 42. Σε 150 ανέρχονται οι τραυματίες, 13 εκ των οποίων σοβαρά. Αγωνία για τους αγνοούμενους.

Ο τραγικός απολογισμός δεν είναι ακόμη οριστικός, σχεδόν 48 ώρες μετά το δυστύχημα με τα δύο τρένα υψηλής ταχύτητας, το οποίο συγκλόνισε την Ισπανία.

Οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθούν και άλλοι νεκροί.

«Άλλο ένα θύμα βρέθηκε σε ένα από τα βαγόνια Άλβια (σ.σ. στο τρένο της Renfe) σήμερα το απόγευμα», ανέφεραν οι τοπικές αρχές σε ανακοίνωσή τους.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος επικεντρώνεται σε έναν σπασμένο σύνδεσμο στις σιδηροτροχιές. Ωστόσο, παραμένουν ακόμα αναπάντητα πολλά ερωτηματικά για το τι οδήγησε σε αυτήν την καταστροφή.

Τα σωστικά συνεργεία έχουν μεταφέρει μεγάλους γερανούς, προκειμένου να μπορέσουν να σηκώσουν τα βαγόνια που έχουν εκτροχιαστεί και ανατραπεί, καθώς κάτω από την παραμορφωμένη μάζα μετάλλων εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί κι άλλα θύματα, ζωντανά ή νεκρά!

Spanish rescuers used cranes and heavy machinery to gain access to the worst-hit carriages in one of Europe’s deadliest train crashes as they sought to recover the remains of people still missing in a disaster that left at least 41 dead https://t.co/Y7jCynYl27 pic.twitter.com/Y6vyZ5aNzd — Reuters (@Reuters) January 20, 2026

La Guardia Civil rastrea con perros los trenes siniestrados. https://t.co/ogK5DtcxWE pic.twitter.com/Nev5L8lvBY — La Portada de Extremadura (@LaPortadaExt) January 20, 2026

Train crash in Spain: death toll rises to 41



The number of people killed after two high-speed trains derailed in Spain has risen to 41, reports the Spanish newspaper ABC.



The disaster occurred in the autonomous community of Andalusia. Spain will observe three days of… pic.twitter.com/07R6uiwD1q — NEXTA (@nexta_tv) January 19, 2026

At least 39 people were killed after two high-speed passenger trains collided in southern Spain, officials said.



The crash occurred after a train partially derailed, causing it to collide with a second train in the opposite direction, officials said. https://t.co/tC2l4LuM93 pic.twitter.com/xzrb5X7iYU — The Washington Post (@washingtonpost) January 19, 2026

At least 21 dead and 75 injured: two high-speed trains collided in Spain.



In total, there were more than 400 passengers in the two trains, – Reuters. The causes of the tragedy are currently unknown. pic.twitter.com/sgIyqUCKyH — Eugene Dnipro (@EvgeniyDnepr390) January 20, 2026

This happened in the train-line of my hometown yesterday.



Today there has been a major accident involving two trains where over twenty people died.



Spain is a third world country.



pic.twitter.com/uaEJjLK78x — Ada Lluch (@ada_lluch) January 19, 2026

Το βράδυ της 18ης Ιανουαρίου, βαγόνια του συρμού με προορισμό τη Μαδρίτη εκτροχιάστηκαν και πέρασαν στις αντίθετες γραμμές, χτυπώντας την αμαξοστοιχία που κινείτο στην αντίθετη κατεύθυνση.