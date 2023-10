Ανεβαίνει σημαντικά ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς σε κλαμπ στη Μούρθια της Ισπανίας, ενώ όπως έγινε γνωστό η φωτιά επεκτάθηκε σε τρία διαφορετικά νυχτερινά κέντρα.

Σύμφωνα με την ισπανική ιστοσελίδα El Pais, η φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο νυχτερινό κέντρο Teatre στην Αταλάγιας, στα περίχωρα της πόλης Μούρθια στην Ισπανία, ενώ γρήγορα επεκτάθηκε σε ακόμα δύο νυχτερινά μαγαζιά της περιοχής.

Ο δήμαρχος της Μούρθια Χοσέ Μπαγιέστα δήλωσε στους δημοσιογράφους πως έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος εννέα ανθρώπων. Νωρίτερα είχε πει πως επτά άνθρωποι είχαν βρεθεί στο ίδιο σημείο στον πρώτο όροφο, όπου ξέσπασε η φωτιά.

Έξω από το νυχτερινό κέντρο, νέοι αγκάλιαζαν ο ένας τον άλλον, συγκλονισμένοι, καθώς περίμεναν πληροφορίες για τους αγνοουμένους.

“Πέντε μέλη της οικογένειάς μου είναι μέσα, δεν ξέρω πού βρίσκονται. Και δύο φίλοι”, δήλωσε ένας άνδρας που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Ο Μπαγιέστα κήρυξε τριήμερο πένθος. Η σημαία κυματίζει μεσίστια έξω από το δημαρχείο της Μούρθια.

Πλάνα που ανήρτησε στον λογαριασμό της στο X η πυροσβεστική υπηρεσία της Μούρθια δείχνουν τους πυροσβέστες να εργάζονται προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες μέσα στο νυχτερινό κέντρο. Η φωτιά κατέστρεψε μέρος της οροφής, σύμφωνα με τα πλάνα.

💔At least six people have died in fire in nightclub in Murcia in southeast Spain.



The fire started at Murcia’s Teatre nightclub around 06:00 local time. The death toll may rise as authorities search for missing people who were in the club at the time. Four people have been… pic.twitter.com/8iPnBw8jHk