Ισπανία: Τρομακτικός τραυματισμός του «βασιλιά των ταυρομάχων» – Το κέρατο του ταύρου καρφώθηκε στα οπίσθιά του

Ένα πολύ σοβαρό ατύχημα είχε ένας από τους πιο διάσημους ταυρομάχους στην Ισπανία κατά την ταυρομαχία του στη Σεβίλλη, όταν εκείνος έπεσε από το άγριο ζώο και δέχτηκε επίθεση.

Όπως φαίνεται στο βίντεο και τις φωτογραφίες, ο αποκαλούμενος «βασιλιάς των ταυρομάχων», Μοράντε ντε λα Πουέμπλα τραυματίστηκε σοβαρά σε ταυρομαχία στην Ισπανία όταν το κέρατο του ταύρου καρφώθηκε στα οπίσθιά του.

Μετά το χτύπημα που προκάλεσε τραυματισμό 10 εκατοστών στο ορθό του ντε λα Πουέμπλα, ο ταυρομάχος μεταφέρθηκε με φορείο εκτός της αρένας καθώς αιμορραγούσε.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο εσωτερικός τραυματισμός που προκάλεσε ο ταύρος.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν o ντε λα Πουέμπλα υπέστη βαθύ τραύμα κοντά στον πρωκτό, με βλάβη στους μύες του σφιγκτήρα και διάτρηση στο τοίχωμα του ορθού. Η κατάσταση της υγείας του μετά την περίπλοκη επέμβαση έχει χαρακτηριστεί ως «πολύ σοβαρή».

| NOW: Luego de la cornada, el torero Morante de la Puebla sells his emergency operation and publicizes his doctor: “Inherited by a torus in the posterior anal margin with a tray of 10cm, partially damaging the anal sphincter muscles and with perforation in the posterior face… pic.twitter.com/l2mOTclzdu — K13 News (@K13News) April 20, 2026

A bullfighter was seriously wounded in the buttock during a bullfight in Seville, according to Onda Cero.



The bull gored him and then ran over him. Morante de la Puebla was diagnosed with a wound approximately 10 cm deep, including a rectal injury. pic.twitter.com/WVrpuEZvjE — lone wolf (@MApodogan) April 21, 2026

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ενώ η μυϊκή βλάβη είναι σοβαρή, ο μεγαλύτερος κίνδυνος έγκειται στον υψηλό κίνδυνο μόλυνσης – μια δυνητικά απειλητική για τη ζωή επιπλοκή δεδομένης της φύσης και της θέσης του τραύματος.