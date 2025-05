Ισραήλ: 90.000 τόνους όπλων και στρατιωτικών εξοπλισμών έχουν παραδώσει οι ΗΠΑ από την έναρξη του πολέμου

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι ΗΠΑ έχουν εμπράκτως δείξει την υποστήριξή τους προς το Ισραήλ είτε με αμυντικά προγράμματα για μαχητικά αεροσκάφη και βόμβες ακριβείας είτε στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των Χούθι και του Ιράν.

Σήμερα Τρίτη 27 Μαΐου 2025, συμπληρώθηκαν 600 μέρες από την έναρξη των εχθροπραξιών και το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ έδωσε στην δημοσιότητα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για την στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, 800 μεταγωγικά αεροπλάνα και 140 πλοία έχουν παραδώσει πάνω από 90.000 τόνους όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ στο Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου, ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας.

