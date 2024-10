Ισραήλ: Ανακοίνωσε τον πρώτο νεκρό στρατιώτη στο Λίβανο – Αξιολογεί την ιρανική επίθεση

Το μπαράζ με βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν χθες Τρίτη (01.10.2024) κατά του Ισραήλ προκάλεσε υλικές ζημιές σε αεροπορικές βάσεις, όπως για παράδειγμα σε γραφεία και σε χώρους συντήρησης, που όμως δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ κανένα μαχητικό αεροσκάφος δεν καταστράφηκε, όπως ανέφεραν πηγές πληροφόρησης των IDF.

Λίγο πριν τις 4 μ.μ ο Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου συναντήθηκε με τον επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ (Σιν Μπετ), τον διευθυντή της Μοσάντ, τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων και τον Υπουργό Άμυνας για να αξιολογήσουν την χθεσινή επίθεση του Ιράν και να συζητήσουν περαιτέρω μέτρα ασφαλείας.

Σε επίπεδο ρητορικής τόσο το Ιράν όσο και το Ισραήλ συνεχίζουν να κρατάνε ψηλά τις εντάσεις, με τον Ιρανό Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν να απειλεί με πιο σκληρά αντίποινα τους Ισραηλινούς σε περίπτωση που συνεχίσουν «τα εγκλήματά τους» όπως δήλωσε ο ίδιος χαρακτηριστικά, ενώ από την άλλη πλευρά το Ισραήλ διαμηνύει ότι η απάντηση του Ισραήλ θα έχει ως στόχο να προκαλέσει «σοβαρή οικονομική ζημιά» στην Τεχεράνη.

Την ίδια στιγμή, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου των IDF χαλαρώνει ορισμένους περιορισμούς στο βόρειο Ισραήλ, καθώς συνεχίζονται οι χερσαίες επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ. Στο πλαίσιο αυτό, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη (02.10.2024) την πρώτη απώλεια στρατιώτη σε μάχες στο Λίβανο, τον 22χρονο Λοχαγό ειδικών Δυνάμεων Εϊτάν Όστερ.

