Ισραήλ: Εγκρίθηκε το εποικιστικό σχέδιο οικοδόμησης στη ζώνη Ε1 στη Δυτική Όχθη – Απειλείται η λύση των δύο κρατών

Ένα εκρηκτικό σχέδιο επανέρχεται στη Δυτική Όχθη. Μετά από περισσότερο από μία δεκαετία παγώματος, το Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο που είναι γνωστό ως «E1», το οποίο προβλέπει την κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στον εποικισμό Μααλέ Αντουμίμ, ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Μια απόφαση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη διεθνή κοινότητα.

«Η πολιτική ηγεσία μόλις ενέκρινε την κατασκευή της συνοικίας E1», ανακοίνωσε την Τρίτη (19.08.2025) ο δήμαρχος του Μααλέ Αντουμίμ, Γκι Γιφράχ. Το σχέδιο αυτό, που είχε παγώσει από το 2012 υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύει να συνδέσει τον εποικισμό με την Ανατολική Ιερουσαλήμ, αποκόπτοντας έτσι την πόλη –που οι Παλαιστίνιοι διεκδικούν ως πρωτεύουσα– από την υπόλοιπη κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη.

Διεθνείς καταδίκες

Την ανακοίνωση είχε ήδη κάνει την περασμένη εβδομάδα ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ και εξέχουσα μορφή της άκρας δεξιάς που στηρίζει την επέκταση των εποικισμών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΗΕ κάλεσαν αμέσως το Ισραήλ να εγκαταλείψει το σχέδιο.

Η οργάνωση Peace Now, που παρακολουθεί την εποικιστική δραστηριότητα, καταγγέλλει έναν «θανάσιμο κίνδυνο για τη λύση των δύο κρατών» και προειδοποιεί ότι το Ισραήλ βρίσκεται «στο χείλος της αβύσσου».

Εποικισμός και αυξανόμενες εντάσεις

Οι ισραηλινοί εποικισμοί στη Δυτική Όχθη, όπως και η στρατιωτική κατοχή, θεωρούνται παράνομοι από τη διεθνή κοινότητα. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και άλλων δυτικών χωρών να σταματήσει αυτή η πολιτική, το κίνημα των εποικισμών εντείνεται.

Τους τελευταίους 22 μήνες, καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στη Γάζα, οι επιθέσεις εποίκων κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη πολλαπλασιάζονται, ενώ οι εβραϊκοί οικισμοί εξακολουθούν να επεκτείνονται αδιάκοπα.