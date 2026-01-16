Ισραήλ: Ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη κατά τη διάρκεια της αερομεταφοράς του

Ελικόπτερο τύπου Black Hawk των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ συνετρίβη σήμερα το πρωί (16/1/2026) κατά τη διάρκεια επιχείρησης αερομεταφοράς του. Εκείνο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχε πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες, το ελικόπτερο είχε προσγειωθεί την Τρίτη σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή Γκους Ετζιόν, εξαιτίας ιδιαίτερα δύσκολων καιρικών συνθηκών που κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση της πτήσης. Το αεροσκάφος των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ υπέστη ζημιές, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί στο πλήρωμα.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής επιχείρησης μεταφοράς του, το ελικόπτερο αποσυνδέθηκε από το μέσο που τον μετέφερε, με αποτέλεσμα να συντριβεί. Από το συμβάν δεν προκλήθηκαν ευτυχώς τραυματισμοί, καθώς μέσα στο ελικόπτερο δεν βρισκόταν πλήρωμα.

Ο αρχηγός της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, υποπτέραρχος Τόμερ Μπαρ, διέταξε τη σύσταση στρατιωτικής ερευνητικής επιτροπής, με αντικείμενο τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων του ατυχήματος, καθώς και των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν κατά την επιχείρηση ανάκτησης.

An Israeli UH-60 helicopter crashed to the ground this morning during a lift operation by a CH-53. https://t.co/M5gHeKllz9 pic.twitter.com/P9x3wBhmLm — WAR (@warsurveillance) January 16, 2026

Τα ελικόπτερα Black Hawk είναι γνωστά στην ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία με την ονομασία Γιανσούφ και χρησιμοποιούνται τόσο για αποστολές ρουτίνας μεταφοράς προσωπικού όσο και για την αποβίβαση και περισυλλογή στρατευμάτων στο πλαίσιο στρατιωτικών επιχειρήσεων.