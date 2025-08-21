Ισραήλ: Εντολή Νετανιάχου για διαπραγματεύσεις απελευθέρωσης των ομήρων και κατάπαυση πυρός

Ανατροπή στο Ισραήλ: Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης (21.08.2025) ότι «έδωσε εντολή» να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και «για να τερματιστεί ο πόλεμος υπό όρους αποδεκτούς από το Ισραήλ».

Ο Νετανιάχου έκανε αυτή την ανακοίνωση σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το γραφείο του, ως απάντηση στη νέα πρόταση εκεχειρίας που παρουσίασαν οι χώρες-μεσολαβητές. Στο ίδιο μήνυμα, ανέφερε επίσης ότι ετοιμάζεται να εγκρίνει τα σχέδια του ισραηλινού στρατού για μια μεγάλη επίθεση με στόχο την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά τη δήλωσή του, το γραφείο του διευκρίνισε στην εφημερίδα Times of Israel ότι καμία ισραηλινή αντιπροσωπεία δεν θα σταλεί «σε αυτό το στάδιο» ούτε στη Ντόχα ούτε στο Κάιρο για να συμμετάσχει σε συνομιλίες σχετικά με μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων.

Prime Minister Benjamin Netanyahu at the Gaza Division:

“We’re at the decisive stage. I came today to the Gaza Division in order to approve the plans that the IDF presented to me and to the Defense Minister for taking control of Gaza City and defeating Hamas. pic.twitter.com/07VxSaHfQ1 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) August 21, 2025

Ο Νετανιάχου δεν διευκρίνισε σε ποιον απηύθυνε την εντολή του και απέφυγε, για ακόμη μια φορά, να δηλώσει εάν το Ισραήλ είναι έτοιμο να αποδεχθεί την πρόταση μιας σταδιακής απελευθέρωσης ομήρων, την οποία είχε εγκρίνει τη Δευτέρα η Χαμάς.