Ισραήλ: Έτοιμοι να περάσουμε στο επόμενο στάδιο του πολέμου – Συνεδριάζει το συμβούλιο ασφαλείας για το Ιράν

Θέμα χρόνου φαίνεται πως είναι η απάντηση του Ισραήλ στις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους την 1η Οκτωβρίου, με τον υπουργό Άμυνας της χώρας, Γιοάβ Γκάλαντ, να αποκαλύπτει σήμερα, Κυριακή (20.10.24) πως ετοιμάζονται για το επόμενο στάδιο του πολέμου.

«Μετακινούμαστε από μία κατάσταση ήττας του εχθρού σε μία κατάσταση καταστροφής ανατινάζοντας σήραγγες, αποθήκες πυρομαχικών, διαλύοντας τη Χεζμπολάχ» ανέφερε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ «δείχνοντας» χτύπημα κατά του Ιράν, κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης για την κατάσταση στα βόρεια σύνορα, σύμφωνα με την Jerusalem Post,

«Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ολοκλήρωση της αποστολής, αν και υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν» σημείωσε.

«Οι IDF (Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις) προετοιμάζονται για περαιτέρω κινήσεις, αλλά πρωτίστως εκτελούν σωστά αυτή την επιχείρηση», πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας.

Σημειώνεται πως ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συγκαλεί σήμερα το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επικείμενης επίθεση στο Ιράν.

Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 19:30 το βράδυ (τοπική ώρα) στο στρατιωτικό αρχηγείο της Kirya στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα στους Times of Israel που επικαλείται πληροφορίες από το γραφείο ενός υπουργού. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το Ισραήλ προετοιμάζεται για το χτύπημα στο Ιράν, ως απάντηση στην επίθεση που βαλλιστικούς πυραύλους την 1η Οκτωβρίου.

Οι δραματικές εξελίξεις έρχονται στον απόηχο της διαρροής αμερικανικών εγγράφων που περιγράφουν λεπτομερώς τις προετοιμασίες του Ισραήλ για μία επίθεση στο Ιράν.

An Investigation is ongoing by the U.S. Department of Defense and FBI to determine the Source of several Top Secret Documents related to the Israeli Retaliatory Strike against Iran, that were recently Leaked, appearing on Telegram Channels linked to the Iranian-Backed Militias as… pic.twitter.com/nVhpLBpz3u