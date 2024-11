Ισραήλ: Η εφημερίδα Haaretz «αδειάζει» τον εκδότη της – Δήλωσε ότι «οι Παλαιστίνιοι τρομοκράτες είναι μαχητές της ελευθερίας»

Ο εκδότης της ισραηλινής αριστερής εφημερίδας «Haaretz», Άμος Σόκεν, έκανε την περασμένη εβδομάδα δηλώσεις που προκάλεσαν θυελλώδεις αντιδράσεις στο Ισραήλ και στην κυβέρνηση Νετανιάχου, διότι αναφέρθηκε στους Παλαιστίνιους «τρομοκράτες» ως «μαχητές ελευθερίας» δίχως να διαχωρίσει την Χαμάς.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλά υπουργεία στο Ισραήλ να διακόψουν κάθε επαφή με την εφημερίδα και έτσι η «Haaretz» θέλησε σήμερα (04.11.2024) να πάρει αποστάσεις «αδειάζοντας» ουσιαστικά τον εκδότη της, ο οποίος δεν διαχώρισε τους μαχητές της Χαμάς από τους Παλαιστίνιους αμάχους.

Την περασμένη εβδομάδα σε ένα συνέδριο που διοργάνωσε η Haaretz στο Λονδίνο, σε βίντεο μονταρισμένο από διάφορα αποσπάσματα της ομιλίας του, ο εκδότης Άμος Σόκεν φαίνεται να λέει:

«Η κυβέρνηση του (Μπενιαμίν) Νετανιάχου δεν νοιάζεται για την επιβολή ενός σκληρού καθεστώτος απαρτχάιντ στον παλαιστινιακό πληθυσμό. Δεν προσμετρά το κόστος και για τις δύο πλευρές για την υπεράσπιση των οικισμών (στη Δυτική Όχθη) ενώ πολεμά τους Παλαιστίνιους μαχητές της ελευθερίας που το Ισραήλ αποκαλεί τρομοκράτες».

Haaretz publisher: ‘Palestinians are freedom fighters’



Speaking during a conference in the UK capital, London, Haaretz publisher Amos Schocken said Israel is ‘fighting the Palestinian freedom fighter it calls terrorists’. He went on to call for global action to impose sanctions… pic.twitter.com/C9ss81PTjx