Μια από τις ομήρους της Χαμάς που το όνομά της είχε κάνει το γύρο των ΜΜΕ το προηγούμενο διάστημα ήταν η Έμιλι Χαντ, με πληροφορίες από το Ισραήλ αρχικά να αναφέρουν πως είναι νεκροί.

Η 9χρονη ήταν όμηρος της Χαμάς από την επίθεση στο Κιμπούτς Μπεερί στις 7 Οκτωβρίου, και το Σάββατο (25.11.2023) επέστρεψε στο Ισραήλ.

Ο πατέρας της Έμιλι Χαντ είχε συγκλονίσει τον πλανήτη, όταν είχε δηλώσει με κλάματα σε συνέντευξή του ότι ήθελε «καλύτερα να είναι νεκρή, παρά όμηρος στα χέρια της Χαμάς». Τελικά, θα μπορέσει σήμερα να τη σφίξει και πάλι στην αγκαλιά του, καθώς επέστρεψε στο Ισραήλ ζωντανή, αφού είχαν διαψευστεί οι αρχικές πληροφορίες πως είναι νεκρή.

Η στιγμή της επανένωσής τους συγκινεί, με τη μικρή Έμιλι να «λιώνει» στην αγκαλιά του μπαμπά της.

That precious moment Emily Hand saw her father for the first time and Hila Rotem saw her uncle ❤️‍🩹 pic.twitter.com/DJW1s47xu6