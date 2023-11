Άλλοι οχτώ Ισραηλινοί όμηροι της Χαμάς από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, απελευθερώθηκαν απόψε (30.11.2023) και παραδόθηκαν στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, όπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Από την Παρασκευή, κάθε απόγευμα απελευθερώνονται τουλάχιστον 10 Ισραηλινοί όμηροι της Χαμάς – γυναίκες και παιδιά – σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση τριπλάσιου αριθμού παλαιστινίων κρατουμένων.

Ο Μάτζιντ αλ Ανσάρι, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, διευκρίνισε πως τρεις όμηροι έχουν διπλή υπηκοότητα: ένας με μεξικανική, ένας με ουρουγουανική και ένας με ρωσική.

Αναμένεται πλέον η αποφυλάκιση 30 Παλαιστινίων που, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, είναι 7 γυναίκες και 23 ανήλικοι.

Μεταξύ των ομήρων που απελευθερώθηκαν απόψε ήταν και η 21χρονη Μία Σεμ, η οποία ήταν η πρώτη από τους περίπου 240 ομήρους που εμφανίστηκε, δέκα μέρες μετά την απαγωγή της, σε βίντεο της Χαμάς. Βρισκόταν σε ένα κρεβάτι και είχε τραυματιστεί στο χέρι.

Το βίντεο με τη στιγμή που επανενώνεται με την μητέρα και τον αδερφό της συγκλονίζει…

Redemption of Hostages: Mia Shem arrives at the Hatzerim Air Base earlier this evening, and is welcomed by her mother and brother. pic.twitter.com/mkNJQnCrFr